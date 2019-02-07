Водитель «Лады» оказался в реанимации после неудачного выезда на трассу под Петербургом

Выезд с прилегающей территории на дорогу в Гатчинском районе Ленобласти оказался неудачным для двоих водителей и пассажира. Один из автомобилистов серьезно пострадал.

Как сообщают в группе «Дорожный инспектор» со ссылкой на информацию ОГИБДД Гатчинского района, авария произошла около 7:10 7 февраля на 77-м километре автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки. 50-летний водитель автомобиля LADA Kalina, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с автомобилем Volkswagen Vento под управлением 21-летнего парня.

В результате водитель «Лады» в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся как раз на его дверь. Водитель «Фольксвагена» и его 21-летняя пассажирка получили травмы средней тяжести. Пострадавших увезли в ЦРКБ города Гатчины.