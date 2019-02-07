Глава МИД Финляндии приедет в Москву обсудить членство России в Совете Европы, вооружение и безопасность

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни посетит с визитом Москву во вторник, 12 февраля. Об этом сообщил 7 февраля финский МИД.

Тимо Сойни встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить развитие региональной безопасности в Северной Европе, ситуацию на Украине и актуальные вопросы вооружения.

Также главы внешнеполитических ведомств остановятся на членстве России в Совете Европы, где Финляндия на данный момент является председателем комитета министров. Напомним, что российскую делегацию лишили голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, после чего она перестала платить членские взносы в организацию. Предполагается, что Финляндия и Россия должны найти компромисс в решении этого вопроса, чтобы не допустить выхода России из организации.

Другими темами переговоров министров станут двусторонние отношения и региональное сотрудничество, в том числе возможности Арктического совета. В ходе визита Сойни также встретится с представителями гражданских ассоциаций.