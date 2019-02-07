Глава МИД Финляндии приедет в Москву обсудить членство России в Совете Европы, вооружение и безопасность
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни посетит с визитом Москву во вторник, 12 февраля. Об этом сообщил 7 февраля финский МИД.
Тимо Сойни встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить развитие региональной безопасности в Северной Европе, ситуацию на Украине и актуальные вопросы вооружения.
Также главы внешнеполитических ведомств остановятся на членстве России в Совете Европы, где Финляндия на данный момент является председателем комитета министров. Напомним, что российскую делегацию лишили голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, после чего она перестала платить членские взносы в организацию. Предполагается, что Финляндия и Россия должны найти компромисс в решении этого вопроса, чтобы не допустить выхода России из организации.
Другими темами переговоров министров станут двусторонние отношения и региональное сотрудничество, в том числе возможности Арктического совета. В ходе визита Сойни также встретится с представителями гражданских ассоциаций.
Справка:
В основанный в 1949 году Совет Европы входит 47 государств. Россия прекратила платить взносы в бюджет СЕ после того, как российская делегация на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи СЕ была лишена права голоса в знак протеста против оккупации Крыма. Россия до этого была одним из крупнейших плательщиков взносов организации.
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