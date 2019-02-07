Десять электробусов выйдут на первый регулярный рейс в Петербурге в марте

В начале весны в Петербурге на регулярный рейс выйдут первые десять электробусов. Машины с батарейками должны заменить дизельные на рейсе №128, следующем от Аптекарской набережной Петроградской стороны до улицы Уральской Васильевского острова.

Все десять низкопольных автобусов с электрическим двигателем Volgabus уже прибыли в Северную столицу, заявили «Фонтанке» 7 февраля в ГУП «Пассажиравтотранс». Публичная демонстрация одного из электробусов состоялась вчера на международном научно-техническом совете, проведенном «Пассажиравтотрансом» в «Ленэкспо».

До начала эксплуатации электробусы должны успеть освоить водители, уточняют на предприятии. Десять машин собираются тестировать на маршруте №128 с марта 2019-го по март 2020 года, чтобы проверить качество работы батареи в условиях всех четырех сезонов.

Автобусы должны, следует из их технических характеристик, преодолевать 240 км в день без подзарядки при полной загрузке пассажирами с включенным отоплением салона. Зарядка запланирована по ночам в автобусном парке. Если использование электрических Volgabus на маршруте будет признано успешным, «Пассажиравтотранс» рассмотрит возможность закупки электробусов для других маршрутов.

ГУП должен заплатить давнему партнеру, ООО «Бакулин Моторс Групп», за партию из десяти машин с электродвигателями 214 млн рублей.

Компания бизнесмена Алексея Бакулина управляет заводами во Владимире и под Волгоградом, выпускающими до трех тысяч автобусов под брендом Volgabus. С 2014 года ООО «Волгабас» и «Бакулин Моторс Групп» поставили петербургским госструктурам автобусов и комплектующих на 3,5 млрд рублей.