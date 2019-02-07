Суд отказал студенту ИТМО в иске к Рособрнадзору. Факультет СПО снова потерял аккредитацию

Василеостровский районный суд Петербурга отказал студенту Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в иске к Рособрнадзору. Защитники ведомства заверили судью, что никаких действий в отношении молодого человека чиновники не предпринимали.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 7 февраля суд прекратил производство по иску студента среднеспециального факультета ИТМО к Рособрнадзору. Молодой человек в исковом заявлении отмечал, что решением лишить аккредитации его факультет Рособрнадзор нарушил его права и интересы. В частности, в результате этого решения студенту придется либо перейти в другое учебное заведение, либо получить диплом негосударственного образца. Кроме того, юноша потеряет право на отсрочку от призыва на военную службу, а также из-за отсутствия диплома «государственного образца» потеряет конкурентные преимущества перед потенциальными работодателями.

В ходе предварительного рассмотрения дела в суде Рособрнадзор потребовал его прекратить, так как прямых взаимоотношений у надзорного ведомства со студентом нет и не было.

Судья удовлетворила ходатайство Рособрнадзора, а также отменила меры предварительной защиты, которые замораживали постановление о лишении факультета аккредитации.

Как писала «Фонтанка», аккредитации факультет СПО ИТМО лишился из-за отсутствия стадиона с полосой препятствий. В начале 2019 года ректор ИТМО Владимир Васильев анонсировал судебную тяжбу с Рособрнадзором, но уже спустя десять дней университет предложил студентам вариант с переходом в колледж Политеха, а также направил соответствующие письма в Министерство образования, но такая альтернатива устроила далеко не всех.