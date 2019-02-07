Ветер в карманах. Как петербургские компании стараются ворваться на рынок «зеленой энергии»

Петербургские производители оборудования для энергетики претендуют на долю в 436 млрд рублей, которые собираются потратить инвесторы строительства ветряных электростанций по всей России.

pixabay.com

Подряды уже достались заводам «СМЦ-Колпино», «Сименс технологии газовых турбин», «Электронмаш», в конкурсах готовятся принять участие и другие компании. Остановить желающих могут разве что многомиллионные штрафы за срыв сроков ввода мощности ветряков в сеть.

Металлисты с Невы в степях Адыгеи

Петербургский производитель металлоизделий «Сервисный металлоцентр – Колпино», входящий в группу «Северсталь» Алексея Мордашова, в 2019 году собирается отгрузить до 10 тыс. тонн стальных деталей для башен ветрогенераторов, заявил это колпинский завод на прошлой неделе.

Головная компания заключила долгосрочное соглашение с тандемом Роснано и датской Vestas. Их совместное предприятие АО «Новавинд» выиграло конкурс Минэнерго на установку 940 МВт ветроэлектростанций (ВЭС) в четырех регионах страны. «Новавинд», отвечающее за жесткие сроки исполнения условий конкурса через дочки АО "ВетроОГК" и АО "ВетроОГК-2", достигло соглашения с «Северсталью» и ее дочерними компаниями еще в прошлом году. До конца 2018 года «СМЦ-Колпино» уже отгрузило 6,5 тыс. тонн комплектующих для башен. «Дальше планируем наращивать выпуск и развивать сервис», – говорит директор «СМЦ-Колпино» Иван Антимонов.

Согласно условиям конкурентного отбора Минэнерго, «Новавинд» должна построить восемь ветропарков от 10 до 280 МВт установленной мощности в четырех регионах: республики Адыгея, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае (всего около 105 ветряков). Первые поставки башен осуществляются в адрес адыгейского ветропарка мощностью 150 МВт. Ветропарк должен был начать выдавать электроэнергию в сеть в 2018 году, однако еще не достроен. Детали для башен и остальных частей готовых ветряков лежат на гигантском складе под открытым небом на территории республики.

Объемы заключенных и планируемых контрактов в «СМЦ-Колпино» и «Новавинд» не разглашают. Эксперты оценивают заказ в 2-3 млрд рублей.

Инвестиции дочерней компании Росатома во все восемь ветропарков оцениваются в 97 млрд рублей – исходя из стоимости установленной мощности, которую должны вырабатывать ветроэлектростанции: от 93 тыс. до 141,5 тыс. рублей за 1 кВт/ч. Цена киловатта рассчитана с учетом 12% доходности «Новавинд». И это не будут деньги из бюджета: примерно 110 млрд рублей в течении 15 лет должны заплатить, согласно российскому законодательству, потребители электроэнергии, юрлица европейской части страны.

Заграница нам поможет

Лопасти для адыгейских ветряков и гондолы совместное предприятие Росатома и Vestas получило из Европы. При этом – лопасти готов выпускать и единственный пока профильный российский завод Vestas под Нижним Новгородом. Завод уже выполняет заказ для другого владельца будущих ветряков, ООО «Ветропарки ФРВ», совместного предприятия Роснано и финской Fortum (этот тандем госкорпорации с иностранными специалистами выиграл на конкурентном отборе Минэнерго для ВЭС почти всю возможную оставшуюся после «Новавинда» мощность, 1,8 ГВт).

Заказ на сборку гондол для ветропарков «Новавинд» хотел бы взять завод ООО «Сименс технологии газовых турбин» под Петербургом. Дочерняя компания германского концерна Siemens надеется, что в итоге все российские заказчики гондол для ветряков придут именно к ним. Компетенция петербургских специалистов компании высока, а в случае с условиями конкурентных отборов – важно качество в сжатые сроки, считают в Siemens.

В этом году петербургское предприятие отрабатывает заказ на сборку гондол для ПАО «Энел Россия», дочерней компании итальянской Enel. «Энел Россия» в 2017 году выиграла у Минэнерго право на строительство двух ветропарков совокупной мощностью 291 МВт. Комплектующие для сборки в Петербург должны поступать с заводов немецко-испанской Siemens Gameza. В Enel рассчитывают на петербургскую дочку Siemens в процессе локализации производства не только гондол, но и лопастей, и башен для своих ветряков.

Общая сумма инвестиций в ветропарки под Ростовом и Мурманском, говорят в Enel, составит около 405 млн евро (32 млрд рублей). Петербургское «Сименс технологии газовых турбин» может, по оценке отраслевых экспертов, претендовать примерно на 12 млрд рублей.

...а локализация тем более

Требования по локализации производства в России вынуждены соблюдать все победители конкурсов Минэнерго по созданию электростанций на возобновляемых источниках энергии. Российских комплектующих в ВЭС должно быть не менее 65%. И это гарантия того, что российский бизнес получит заметную часть от «ветряных» миллиардов.

Башни ветряков производства «СМЦ-Колпино» – как раз пример такой локализации, говорит источник в петербургской компании, производящей инверторы для солнечных электростанций. «Опорная башня — практически единственная часть ветряка, которую могут производить не один-два, а больше десятка российских заводов, так как она состоит из элементарных металлоконструкций и не требует сложных инженерных решений», – говорит собеседник «Фонтанки».

Впрочем, в Петербурге есть несколько компаний, которые могут собирать и подстанции для передачи выработанной ветряками энергии в общую сеть. АО "Электронмаш" в 2017 году построило комплект подстанций 35 кВ для ВЭС "Фортум–Симбирская" под Ульяновском.

Подстанцию для ветропарка «Новавинд» в Адыгее уже создает за 273 млн рублей "дочка" ПАО "Федеральная сетевая компания". Однако для остальных своих ВЭС «Новавинд» с прошлой осени ищет подрядчиков.

Общий объем этого заказа участники рынка оценивают в 8 млрд рублей. Около ста подстанций напряжением 35, 20, 10, 6 кВ надо поставить в течении четырех лет. Запрос коммерческого предложения поступал нескольким петербургским компаниям, в том числе и «Электронмашу». Подобный заказ теоретически интересен АО «ВО «Электроаппарат» и ООО «Ракурс–Инжиниринг»".

Удастся ли кому-то из них получить подряд или субподряд — пока неизвестно. «Настораживают штрафные санкции за срыв довольно жестких сроков и в принципе сложившаяся практика работы с госкорпорациями, представители которых могут попытаться предложить коррупционные схемы», – говорит владелец одной из профильных петербургских компаний.

Согласно условиям правительственных конкурсов, нарушение срока ввода мощностей ВЭС в сеть карается штрафом около 250 млн рублей за каждый год просрочки.

Полгигаватта под Петербургом

Всего в России до конца 2024 года, согласно итогам завершившихся в прошлом году конкурентных отборов Минэнерго, планируется построить 3,35 ГВт ветроэлектростанций. Суммарные вложения в них должны составить 435,5 млрд рублей, подсчитали эксперты — так что участие в строительстве ветропарков обещает сверхприбыли.

«Ветроэлектростанция мощностью 50 МВт может быть построена за 6-18 месяцев и окупится примерно за 7-8 лет, – говорит ведущий аналитик консалтинговой компании «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Фактически существующий госзаказ на приобретение энергии ветряков означает целесообразность для инвесторов и строителей».

Петербург и Ленобласть могли бы стать одним из мест размещения ветроэлектростанций суммарной мощностью примерно 500 МВт, говорит аналитик, ссылаясь на расчеты Российской ассоциации ветроиндустрии.

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанки.ру»