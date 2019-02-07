На Таврической получше, на Захарьевской похуже. «Фонтанка» посмотрела на результат ночной уборки снега в центре Петербурга

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» прошла по улицам в центре Петербурга, которые ночью чистили от снега при поддержке эвакуаторов. Результаты неоднозначные.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 7 февраля, хуже всего смотрится Захарьевская улица, чуть заметнее следы работы на Фурштатской. Тщательнее всего убраны от снега улицы Чайковского и Таврическая. Правда, на Таврической снова идет массовый сброс наледи с крыш.

Накануне УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выступило с предупреждением для водителей: для уборки снега будет перекрыто движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, улице Чайковского – от Литейного проспекта до Гагаринской улицы, и Таврической улице – от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. Оставленные там машины будут эвакуированы. Грядущей ночью работы продолжатся на улице Чехова, в Басковом переулке – от улицы Короленко до Радищева, на Преображенской площади, улице Рылеева и в Манежном переулке.

С понедельника в Петербурге действует особый регламент уборки. К водителям города обратился начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Алексей Семенов предупредил автовладельцев, которые любят бросать свои машины в неположенных местах, об эвакуации и штрафах.

Ранее «Фонтанка» попробовала на практике выяснить, насколько оперативно отрабатываются заявки граждан, оставленные через горячие линии дорожных предприятий.