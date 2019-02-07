МИД РФ про третьего отравителя Скрипалей: Очередной информационный вброс британских спецслужб

Российское посольство в Великобритании объяснило появление сегодняшней статьи The Telegraph о том, что некий Сергей Федотов прибыл в Лондон вместе с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

«Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на «информированные источники». Это позволяет регулярно напоминать публике о «применении Россией химического оружия» без необходимости предъявления каких-либо доказательств», – так 7 февраля в российском посольстве в Лондоне прокомментировали информацию СМИ.

В российской дипмиссии удивились тому, что для выяснения этой детали британской стороне потребовалось столько времени. «Не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно», – говорится в заявлении дипломатов.

В дипмиссии особо подчеркнули, что информация о третьем подельнике Александра Петрова и Руслана Боширова появилась еще 10 октября прошлого года. Именно в это время «Фонтанка» обнаружила Федотова. Британская полиция также ранее намекала на существование третьего подозреваемого, предпочитая не называть его имя.

Представители МИД считают, что тактикой «информационных вбросов» Британия отвлекает внимание граждан от проблем, вызванных выходом королевства из состава Евросоюза. При этом российские дипломаты заверили, что будут добиваться получения официальной информации о состоянии Скрипалей и получения консульского доступа к российским гражданам.