Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира

После всех неудач и потерь второй половины прошлого года Apple удалось вернуться на привычную для себя позицию самой дорогой компании мира.

Инвесторов даже не смутила информация об уходе из Apple старшего вице-президента по розничной торговле Анджелы Арендтс на фоне существенного падения продаж новых iPhone, сообщает 7 февраля Teletrader. Арендтс, которая занимала в 2015 году 25-е место в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, пришла в Apple с позиции CEO Burberry, то есть из индустрии моды.

Считается, что её задачей была «раскрутка» в мире моды продуктов Apple: в частности, «умных» часов iWatch. Однако это сделать не удалось и пришлось переориентировать iWatch на сферу фитнеса и спорта, где и так очень плотная конкуренция среди аналогичных девайсов.

Осенний провал продаж новейшего iPhone XS привел не только к худшим, чем прогнозируемые, финансовым результатам по итогам года, но и к потере почти 300 миллиардов стоимости и первого места в списке самых дорогих компаний мира. Это было особенно обидно, учитывая, что именно Apple стала всего третьей компанией (после нефтяных гигантов PetroChina и Standart Oil) за современную историю, рыночная стоимость которой превысила один триллион долларов.

Интересно, что в ходе вчерашних торгов «провалились» все пять IT-компаний, занимавших первые места в списке по рыночной капитализации. Но Apple удалось потерять меньше других и, таким образом, опять оказаться на первом месте. При этом лидер последних месяцев – Amazon скатился с первого на третье место. Microsoft удалось сохранить за собой вторую позицию в списке, Google стал четвертым.

Отметим также, что рыночная стоимость каждого из перечисленных IT-гигантов более чем в два раза превышает рыночную стоимость всех российских компаний вместе взятых.