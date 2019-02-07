Пожарная машина застряла в сугробе в Веселом Поселке. Жильцам повезло, вызов оказался ложным

По пути на предполагаемое пожарище в жилом доме в Невском районе Петербурга машина спасателей застряла в снегу. Пока коллеги ехали проверять сообщение, огнеборцы расталкивали тяжелую машину.

Видео и фото от 17-го дома по улице Коллонтай «Фонтанке» днем 7 февраля прислали читатели. Пожарный расчет застрял прямо на пешеходном переходе при попытке повернуть во дворы. Следовавшие за первой машиной автомобили МЧС поехали в обход.

Как сообщили нашему корреспонденту в региональном управлении МЧС, к серьезным последствиям сугробы в этот раз не привели. Вызов оказался ложным, в парадной дома кто-то поджег петарду, пожара за этим не последовало. Из снежного плена спасатели выбрались самостоятельно.