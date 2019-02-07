Тело студента, погибшего от снежной глыбы на Аптекарском, выдали отцу. Но после вскрытия

Отец погибшего 23-летнего пятикурсника Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова смог забрать тело сына. Его просьбу о том, чтобы не проводить вскрытие, проигнорировали. По словам Акабека Очилова, сейчас тело погрузили в цинковый гроб и готовят к оформлению на рейс на родину, в Узбекистан.

В интервью «Фонтанке» отец погибшего студента говорил, что он и его семья прощают людей, причастных к плохой уборке кровли, и он против их уголовного преследования. Однако следователи и здесь не пошли навстречу отцу — задержан проректор вуза, с крыши которого сошла глыба. Ему вменяют халатность и получение взятки. По версии следствия, проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин получил 50 тысяч рублей за подписание договоров на очистку крыши с ООО «Вентформат» в обход конкурса.