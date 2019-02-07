Происшествия
Тело студента, погибшего от снежной глыбы на Аптекарском, выдали отцу. Но после вскрытия
Отец погибшего 23-летнего пятикурсника Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова смог забрать тело сына. Его просьбу о том, чтобы не проводить вскрытие, проигнорировали. По словам Акабека Очилова, сейчас тело погрузили в цинковый гроб и готовят к оформлению на рейс на родину, в Узбекистан.
В интервью «Фонтанке» отец погибшего студента говорил, что он и его семья прощают людей, причастных к плохой уборке кровли, и он против их уголовного преследования. Однако следователи и здесь не пошли навстречу отцу — задержан проректор вуза, с крыши которого сошла глыба. Ему вменяют халатность и получение взятки. По версии следствия, проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин получил 50 тысяч рублей за подписание договоров на очистку крыши с ООО «Вентформат» в обход конкурса.
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Справка:
23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля н Аптекарском проспекте, когда на него упала глыба льда с крыши вуза. Его друг также получил травму, его госпитализировали в Мариинскую больницу. После трагедии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего заявил, что готов простить виновных в плохой уборке кровли и попросил Следственный комитет оставить тело сына нетронутым. После происшествия прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. А в Смольном пообещали проинспектировать все ведомственные здания и федеральные учреждения.