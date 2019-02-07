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Происшествия
07.02.2019 15:08
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Подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ снова задержали. Его адвокат просит возбудить дело о пытках шуруповёртом

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, снова задержан после освобождения из следственного изолятора. 

«ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину сообщает 7 февраля, что Мифтахова доставили в управление внутренних дел по Северному административному округу Москвы. Часом ранее аспиранта мехмата МГУ выпустили из изолятора после недельного пребывания в отделе. 

Также сегодня стало известно, что Сидоркина обратилась в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые якобы пытали Азата в день его задержания. Юрист утверждает, что 1 февраля сотрудники полиции требовали от задержанного признаться в изготовлении взрывчатых веществ, а услышав отказ, избили его. 

«Мифтахова били ладонями по лицу, ударили кулаком в грудь, пинали ногами по различным частям тела, что причиняло физические страдания, – написала в заявлении адвокат Сидоркина, сотрудничающая с «Зоной права» по эпизоду с применением силы. – Один из сотрудников приставил к груди Мифтахова предмет, похожий на электрический шуруповерт, от соприкосновения с которым он испытал сильную физическую боль. На грудной клетке остался след с кровоподтеком».

Боясь за свою жизнь и здоровье, Мифтахов нанёс на свои руки порезы, после чего его госпитализировали в Балашихинскую городскую больницу. 

Справка:

Напомним, аспиранта считают членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо аспиранта МГУ, по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания.

Сам Азат также рассказывал адвокату, что его якобы избивали и пытали шуруповёртом в попытках добиться признания.

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