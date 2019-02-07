Не два миллиарда рублей, а «более 20 млрд». Сенатор Клишас уточнил «Фонтанке» сумму расходов на «суверенный Интернет»

Затраты на создание «суверенного Интернета» в России превысят 20 миллиардов рублей. Об этом «Фонтанке» 7 февраля сообщил сенатор Андрей Клишас в ответе на просьбу прокомментировать данные о выделении около 2 миллиардов из бюджета на реализацию идеи построения защищённого от внешних угроз российского сегмента Интернета.

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер (создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования). Как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, можно будет определить и объём необходимых средств на дальнейшие мероприятия. В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 млрд)», – рассказал Андрей Клишас «Фонтанке».

Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что на начальном этапе реализации закона о «суверенном Интернете» в ближайшие три года потратят лишь около 2 миллиардов рублей. Средства пойдут «на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на его эксплуатацию и развитие».

При этом в самом тексте нашумевшего законопроекта сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и депутата Госдумы Андрея Лугового прямо написано, что «принятие и реализация закона не потребуют расходов из федерального бюджета».

В интервью «Фонтанке» Андрей Луговой утверждал, что реализация законопроекта не повлечёт негативных последствий для российского бизнеса.

«Бизнес не по-стра-да-ет. Я за бизнес! И за государство. Это в первую очередь надо поставить. Прежде, чем за бизнес», – говорил Луговой в декабре 2018 года.

В декабре законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Согласно их выводам, в случае принятия закона затраты только на первоначальном этапе превысят 25 миллиардов рублей. Они уйдут на исследования, опытно-конструкторские работы, создание точек обмена трафика, а также расширение штата Роскомнадзора. Ещё порядка 135 бюджетных миллиардов ежегодно потребуется на компенсации операторам связи в случае перебоев в работе Рунета, которые, по мнению аналитиков кабинета министров, будут происходить «регулярно». Однако в начале февраля 2019 года правительство поддержало данный законопроект.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью «Фонтанке» назвал закон о суверенном Интернете бесполезным «кипячением океана».