Бастрыкин вызвал в Москву подчиненных из Карачаево-Черкесии. С ними беседуют по делу Арашуковых

Расследование дела сенатора Рауфа Арашукова привело к служебной проверке руководства Следственного комитета в Карачаево-Черкесии. Первый заместитель руководителя управления Казбек Булатов положил на стол рапорт об освобождении от должности.

Об этом 7 февраля сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Под проверку кроме Булатова попал и Арсен Езаов, по должности также замещающий руководителя управления в Карачаево-Черкесии.

Отметим, что согласно информации на сайте регионального Следкома, непосредственного начальника у ведомства сейчас нет. В разделе «Руководство» значатся только две фамилии – Булатов и Езаов. Оба в компании других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа вызваны в Москву. С ними «проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников».

Сенатор Рауф Арашуков ранее заявил о «заказном характере» своего задержания. Он также посетовал, что не спит уже трое суток, потому что находится в одной камере с «осужденным за терроризм».