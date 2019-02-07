Коммунальщики срезали обледеневший кабель с дома на Московском проспекте, но затруднились ответить, к чему он был подключён

Коммунальщики избавили дом на Московском проспекте от гигантской сосульки, которая угрожающе нависала над одной из парадных. Ледяной сталактит оказался непростым, из-за него работникам Жилкомсервиса №1 Московского района пришлось обрезать кабель вечером 6 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в управляющей компании, «царская» сосулька, определённо шедшая на рекорд, оказалась обледеневшим кабелем. Провод безжалостно демонтировали. При этом в ЖКС №1 Московского района затруднились ответить редакции, какую из услуг жильцы дома потеряли вместе с проводом.

О сосульке наша газета писала накануне. Жители 86-го дома по Московскому проспекту сфотографировали ледяной нарост длиной почти в восьмиэтажный дом и назвали его местной достопримечательностью.