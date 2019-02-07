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Общество
07.02.2019 14:48
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Фотографии из «ВКонтакте» и анонимные источники. Крупнейшую газету Швеции обвинили в придумывании статьи про «русского шпиона»

Фактчекинг резонансного материала о внедрении в Швецию «агента ГРУ», под личиной которого якобы скрывался карельский журналист, показал, что известный шведский расследователь и обличитель российской угрозы мог просто придумать историю. 

«Просмотр текста Dagens Nyheter (шведская газета. — Прим. ред.) о «русском агенте», который за деньги Швеции получал журналистское образование, оставил большие знаки вопроса», – сообщает 7 февраля шведское издание Aftonbladet.

Маттиас Карлссон, который прославился своими разоблачениями российской угрозы, обвинил своего коллегу из Карелии Алексея Владимирова в том, что тот якобы был внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию о его участниках. Швед сделал свой вывод на основе просмотра социальных сетей и информации, полученной от своих источников. 

«Dagens Nyheter опубликовал изображение, где мужчина позировал в камуфляжной форме. В общем, казалось, что он пытался скрыть свое прошлое, но оно было вскрыто усилием Карлссона», – сообщает Aftonbladet.

В действительности оказалось, что Владимиров никогда не отрицал, что служил в ГРУ, о чем он рассказывал «Фонтанке». Кроме того, участники журналистской программы в Швеции подтвердили, что 50-летний мужчина открыто говорил об этом периоде своей жизни. Резонансная фотография в камуфляже была просто взята со страницы во «Вконтакте».

В своей статье шведский журналист-расследователь ссылается также на свои источники в «североевропейской службе безопасности». Его коллеги попытались узнать у него контакты для шпионского разоблачения, однако Карлссон отказался это сделать. Он сообщил по электронной почте, что у него есть принцип — он не отвечает на вопросы об источниках. 

«Но что я могу сказать в данном случае, так это то, что источник заслуживает доверия и я не сомневаюсь в достоверности информации», – подчеркнул швед.  Когда его попросили по телефону объяснить, почему он считает, что источник не может врать, Карлссон отказался это сделать. 

Выяснилось также, что никаких секретных сведений на журналистских курсах в Швеции не раскрывалось. По версии Aftonbladet, Карлссон обратился к организаторам Scoop Russia  со своими догадками, продемонстрировав фотографии Владимирова в военной форме. Он также поговорил с несколькими участниками проекта, которые не дали ему четкого ответа о «шпионе». После совета «копать дальше» он выпустил свое расследование. 

Знание русского языка позволило Маттиасу Карлссону сделать карьеру на историях о российской угрозе. При этом его коллеги неоднократно находили неточности в его работах. Так, заметка о самолете-шпионе из России оказалась неправдой, так как российское воздушное судно принимало участие в финансируемом ЕС проекте исследования климата. Однако в своей статье Карлссон со ссылкой на анонимные источники утверждал, что пилотом якобы был главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ, а его целью был шпионаж. 

Алексей Владимиров (Алексеев) – учредитель и главный редактор карельского общественно-политического интернет-издания «Черника», которое было создано в 2015 году. Независимое СМИ прославилось своими расследованиями о незаконной добыче полезных ископаемых. Кроме того, ранее журналист сотрудничал с целым рядом федеральных изданий, в том числе с «Фонтанкой». Совместно с «Черникой» готовился материал «Фонтанки» о том, как петербургский мусор везут в Карелию.  

 

 

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