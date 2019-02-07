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Бизнес
07.02.2019 14:36
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В банке директора «Метростроя» опровергли информацию налоговой о хранении денег, полученных с госконтрактов компании

Банк «Невастройинвест» опроверг информацию Федеральной налоговой службы, которая в суде рассказала о том, что ряд компаний, получивших деньги с госконтрактов «Метростроя», держали средства на счетах именно в этом финансовом учреждении. Об этом «Фонтанке» 7 января сообщили в банковской организации. 

«Александров Николай Вадимович является одним из учредителей банка ООО КБ «Невастройинвест». При этом Александров Николай Вадимович не использует банк ООО КБ «Невастройинвест» для обслуживания финансовых потоков ОАО «Метрострой». Информация налоговых органов, что все компании, которые указаны в статье «Фонтанки», держали средства в банке ООО КБ «Невастройинвест» является недостоверной и необоснованной», – рассказали представители банка. 

По данным СПАРК, Николай Александров, являющийся генеральным директором и акционером компании «Метрострой», владеет 70% долей ООО КБ «Невастройинвест». Заявление банка связано с судебным процессом, в ходе которого «Метрострой» пытается оспорить решение Федеральной налоговой службы о начислении 788,9 млн рублей недоимки. В рамках слушаний представители налоговой подробно рассказывали о неправомерных действиях компании или её партнеров, которые привели к занижению налоговой базы ОАО «Метрострой». 

Как утверждают фискалы, субподрядчики «Метростроя» несколько раз существенно завышали объемы работ и получали деньги за то, чего фактически не делали. В одном из эпизодов налоговики обнаружили, что деньги, ушедшие субподрядчику строителя городской подземки, в итоге оказались в банке, который принадлежит её директору Николаю Александрову. С опровергающим заявлением по этому поводу также выступила и компания «Метрострой», которая назвала сведения налоговиков не доказанными. 

При этом на данный момент компания и инспекция находятся в стадии подписания мирового соглашения – это одно из условий, который Смольный выставил «Метрострою» в качестве обязательного для сохранения контрактов компании на строительство метро.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась, лишь когда городские власти вмешались в ситуацию. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та, в свою очередь, отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.

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