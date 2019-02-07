В банке директора «Метростроя» опровергли информацию налоговой о хранении денег, полученных с госконтрактов компании

Банк «Невастройинвест» опроверг информацию Федеральной налоговой службы, которая в суде рассказала о том, что ряд компаний, получивших деньги с госконтрактов «Метростроя», держали средства на счетах именно в этом финансовом учреждении. Об этом «Фонтанке» 7 января сообщили в банковской организации.

«Александров Николай Вадимович является одним из учредителей банка ООО КБ «Невастройинвест». При этом Александров Николай Вадимович не использует банк ООО КБ «Невастройинвест» для обслуживания финансовых потоков ОАО «Метрострой». Информация налоговых органов, что все компании, которые указаны в статье «Фонтанки», держали средства в банке ООО КБ «Невастройинвест» является недостоверной и необоснованной», – рассказали представители банка.

По данным СПАРК, Николай Александров, являющийся генеральным директором и акционером компании «Метрострой», владеет 70% долей ООО КБ «Невастройинвест». Заявление банка связано с судебным процессом, в ходе которого «Метрострой» пытается оспорить решение Федеральной налоговой службы о начислении 788,9 млн рублей недоимки. В рамках слушаний представители налоговой подробно рассказывали о неправомерных действиях компании или её партнеров, которые привели к занижению налоговой базы ОАО «Метрострой».

Как утверждают фискалы, субподрядчики «Метростроя» несколько раз существенно завышали объемы работ и получали деньги за то, чего фактически не делали. В одном из эпизодов налоговики обнаружили, что деньги, ушедшие субподрядчику строителя городской подземки, в итоге оказались в банке, который принадлежит её директору Николаю Александрову. С опровергающим заявлением по этому поводу также выступила и компания «Метрострой», которая назвала сведения налоговиков не доказанными.

При этом на данный момент компания и инспекция находятся в стадии подписания мирового соглашения – это одно из условий, который Смольный выставил «Метрострою» в качестве обязательного для сохранения контрактов компании на строительство метро.