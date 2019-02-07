Ветер подул — опять запахло. Цистерну с этилмеркаптаном могут утилизировать в Петербурге

Доставка "ядовитой цистерны" в Лигово оказалась делом семейным. Пока емкость лежит на Волхонке, чиновники думают разобраться с ней на месте.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«Фонтанка» узнала подробности приключений цистерны с этилмеркаптаном, которым дышали и продолжают дышать жители юго-запада города. Компания – арендатор зловонного участка на Народного Ополчения не первый раз работает с отходами без нужной лицензии. А саму цистерну, может, еще никуда и не повезут: технологию утилизации емкостей с одорантом разработали еще несколько лет назад во избежание «локальных экологических катастроф».

Хронику душного вторника «Фонтанка» составила в день происшествия. Вкратце: первыми на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах.

К вечеру стало известно, на чьем участке находится цистерна. ИП «Говорухин» сдает его в аренду компании «Авто Л.С.», зарегистрированному относительно недалеко, на улице Добровольцев. Гендиректор компании Геннадий Святкин в разговоре с «Фонтанкой заявил, что новость об инциденте застала его за городом и что с химией такого класса опасности он не работает. При этом рассказал, что иногда на участке оставляет свою машину и вещи некий частник, который время от времени подрабатывает и перевозками для «Авто Л.С.». Кроме имени «Денис», никаких личных данных этого частника владелец компании не припомнил.

Забывчивость бизнесмена можно было бы легко понять, если бы полностью ФИО водителя не звучало как Денис Геннадьевич Святкин, его уже опросили. Источники «Фонтанки» изложили версию молодого человека так: приехал в одну из промзон Металлостроя, где какой-то заказчик погрузил ему в кузов цистерну; везти ее он собирался на полигон Северная Самарка, однако, не желая мотаться в такую даль «порожняком», сгрузил емкость на Народного Ополчения, чтобы добрать в кузов еще отходов. Собеседники издания, близкие к комитету по природопользованию, считают, что именно в момент перегрузки была нарушена герметичность цистерны.

С автомобилем тоже не складывается. Грузовики MAN и "КамАЗ", которые стояли рядом с цистерной, были записаны именно на Геннадия Святкина, а не на его сына. Обсудить это новое знание владелец «Авто Л.С.» не захотел. «Вам больше заняться нечем? – ответил он вопросом на уточняющий вопрос корреспондента. – Или работы нет? Вы уже все написали». На этом разговор и закончился.

На самом деле компания попадает в поле зрения комитета не в первый раз. Специалисты ведомства еще в 2016 году принимали участие в проверке природоохранной прокуратуры на территории ООО «Авто Л.С» на Броневой улице. На участке тогда обнаружились металлические и пластмассовые контейнеры, в которых содержались медицинские отходы вперемешку с бытовыми, газовые баллоны, грунт, покрышки, мусор от офисных помещений. А самое главное — инсениратор, то есть установка для сжигания отходов со следами использования. Необходимых документов у компании не было, лицензия просрочена. Тогда комитет выписал «Авто Л.С.» штрафы за непроведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ (80 тысяч рублей) и несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления (150 тысяч).

С лицензией проблемы и сейчас. Она у «Авто Л.С.» есть, но только на сбор и транспортирование отходов III – IV классов опасности — как и говорил Геннадий Святкин. Этилмеркаптан может вызывать головокружение, тошноту и относится ко II классу. Ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает различные наказания за нарушение условий лицензии в зависимости от их серьезности — от 30 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлица.

Формулировка «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам» содержится также в Уголовном кодексе – в статье 171. Там помимо более крупных штрафов упоминаются арест до шести месяцев или лишение свободы до 5 лет, если речь идет об организованной группе. О транспортировке и хранении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если создается угроза существенного вреда здоровью, говорит часть 1 статьи 214. На данный момент комитет возбудил административное дело по статье 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований...»), которая прописывает штраф для юрлиц до 250 тысяч.

Изначальное происхождение цистерны еще предстоит установить. Первое, что приходит в голову, – «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Именно они поставляют в регионе газ по магистральным трубопроводам, а значит, в большом количестве применяют одорант. К примеру, в прошлом году был заключен контракт на 27 млн рублей. Однако в пресс-службе предприятия заявили, что «Газпром Трансгаз» не имеет отношения к емкости и не использует цистерны такой модели и с такой маркировкой. Собеседники «Фонтанки» на рынке утилизации опасных отходов подтвердили, что найденная бочка – старого образца, сейчас используются двухконтурные емкости унифицированного стандарта.

Емкость с остатками одоранта (1,7 тонны) загерметизировали и отвезли на базу «Экостроя» на Волхонке. Ранее сообщалось, что при подтверждении соответствующей лицензии ее повезут на полигон опасных отходов в один из регионов России, назывались Курская и Нижегородская области. Однако сейчас, по данным «Фонтанки», рассматривается вариант по обезвреживанию и утилизации цистерны на месте. Такие технологии существуют. К примеру, не далее как осенью 2018 года «Газпром» вручил премию научному коллективу Самарского политеха за разработку комплекса обезвреживания отходов одоранта природного газа с помощью технологического раствора с добавлением озона.

В текстовой части исследования, которое делалось по заказу «Газпром Трансгаз Самара», говорится: «...конструкция большинства ёмкостей хранения одоранта не предусматривает возможности его полного слива. Поэтому «остаточное» количество одоранта может, с учетом объёма применяемых ёмкостей, достигать пятидесяти и более литров. Попадание на почву такого количества опасного отхода приведет к экологическому ущербу, экономические последствия которого несложно просчитать. В настоящее время значительное количество ёмкостей хранения одоранта, выведенных из эксплуатации много лет назад, создают реальную угрозу локальных экологических катастроф».

Между тем жители юго-запада города продолжают жаловаться на запах, накануне из-за газового зловония прекратил работу МФЦ в Кировском районе. Комитет по природопользованию сообщает, что обрабатывать место протечки будет в течение 7 – 10 дней.

«Одно дело – газовый выброс, а если это протекло и попало в почву, место надо санировать, обрабатывать щелочью, к примеру, – говорит бывший химик-технолог полигона «Красный Бор». – Пока все мероприятия не проведут, так и будет: снег пошел – влажность повысилась – ветер подул в сторону жилых домов — и опять запахло».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»