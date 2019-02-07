В Петербурге зафиксировали рекордную высоту снежного покрова этой зимы

Высота снега в Петербурге 7 февраля достигла рекордного показателя этой зимы в 49 см, приблизившись к самой снежной за последнее десятилетие зиме 2010/11 года. Об этом «Фонтанке» сообщили в метеорологическом центре «Фобос».

«В Питере мало проблем со снегом? Получите еще! Сегодня утром высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 49 см – это новый рекорд текущей зимы!» – написал утром у себя на странице в Facebook ведущий специалист центра Михаил Леус.

Под показателем в сантиметрах метеорологи понимают высоту покрова, зафиксированную метеостанциями на конкретный момент.

До этого 24 января и 6 февраля высота снега достигала 48 см, говорят данные «Фобоса». По количеству осадков январь превысил норму более чем в полтора раза, больше нормы ожидается и в феврале, рассказал Леус «Фонтанке».

При этом зима 2010/11 года была более снежной, чем нынешняя. Тогда уже в декабре снежный покров достиг 55 см, а к марту вырос до 73 см. У зимы 2018/19 при любых, даже самых сильных, снегопадах уже нет шансов побить рекорд восьмилетней давности. Оттепель ближайшей недели понизит покров, затем высота снега снова вырастет, но этого, утверждает синоптик, будет недостаточно для рекордов.

По данным специалиста, после 2011 года в Северной столице не было снега выше 31 см, поэтому петербургские коммунальщики, по его словам, «расслабились».

Как и московский коллега, считать нынешнюю зиму аномальной отказался и главный синоптик Петербурга Александр Колесов, после сильного снегопада 17 января. В аномалии он предложил записать наличие снега в Новый год, чего не было последние лет шесть. «Если искать причину такой уборки снега в погоде — то ее нет, – говорил метеоролог «Фонтанке». – Вопрос в том, как устроена уборка».