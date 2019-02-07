ГИБДД: «Пьяных» ДТП стало больше, как и пострадавших в них

За 2018 год в России произошло 16,5 тысячи дорожных аварий с участием пьяных водителей, и это на 1,2% больше, чем в 2017-м. Выросло и количество пострадавших в таких ДТП.

Как сообщает 7 февраля Autonews со ссылкой на ГИБДД России, за минувший год в «пьяных» ДТП пострадали 22,3 тысячи человек. Это на 1,4% больше, чем было годом ранее. Количество погибших осталось на прежнем уровне – 4645 человек.

Практически в каждой восьмой аварии за минувший год виновники или были пьяны, или отказались проходить медосвидетельствование, отметили в Госавтоинспекции. Последних, впрочем, по сравнению с 2017 годом стало меньше на 7,7% – 3,7 тысячи человек.

Водительских удостоверений за езду подшофе в 2018 году лишились более 195 тысяч человек. Еще 130 тысяч водителей по решению суда остались без прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Согласно закону, за «пьяную» езду водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и 30 тысяч рублей штрафа. Повторное нарушение в течение года уже становится уголовным преступлением и наказывается лишением прав на три года, штрафом в размере до 300 тысяч рублей и лишениеи свободы на срок до двух лет.