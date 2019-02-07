«Аллегро» опаздывает в Петербург на два часа. Поезда в Финляндии встали из-за поломки на железной дороге

Поезд «Аллегро» отправлением Хельсинки — Петербург №784 опаздывает на два часа. Железнодорожное сообщение на отрезке между городами Коувола и Лахти было приостановлено из-за технических неполадок, сообщает 7 февраля финский оператор железных дорог VR. Неисправность уже устранили.

Проблемы с поездами в Финляндии наблюдаются на протяжении последних нескольких дней, с 5 до 7 февраля из-за мороза и снегопадов, которые вызывают множество поломок, VR заранее отменил десятки внутренних рейсов. На железной дороге постоянно происходят задержки. Так, «Аллегро» №784, который встал между Коуволой и Лахти, вышел из финской столицы в 10:19 вместо 10:00 по местному времени.

Рейс №783, который едет в Хельсинки, задерживается на 15 минут.

В минувшее воскресенье «Аллегро» пришёл в Россию с четырёхчасовой задержкой. Из-за поломки поезд несколько часов стоял на территории Финляндии без света и тепла с 250 пассажирами на борту.