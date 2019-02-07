Оганесяна оставили дочитывать стотомник о себе в следственном изоляторе до победного

В Петербурге продлён арест бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна по делу о хищениях на стадионе на Крестовском острове. Суд счёл квартиру не подходящим местом для изучения уголовного дела, из которого обвиняемым освоена только пятая часть.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 7 февраля защита попросила Горсуд о переводе экс-чиновника под домашний арест. Последнее время обвиняемый чувствовал себя неважно, находился в тюремной больнице и освоить успел только 23 тома своего уголовного дела. Мог бы и больше, но следствие как будто старается его не перегружать. Дальнейшее изучение материалов Оганесян предпочёл бы продолжить в менее жёстких условиях.

Следователь просил продлить содержание под стражей на три месяца. Судья Евгений Шумаков удовлетворил ходатайство, оставив фигуранта под арестом до 9 мая. Таким образом, в камере Крестов и на больничной койке Оганесян проведёт 26 месяцев и 23 дня.

«Издевательство», – прокомментировал обвиняемый.

Утомлённый двухдневным этапом после выписки из больницы, он воздержался от откровений о «заказчике» своего дела. На последнем продлении меры предполагаемым инициатором своего уголовного преследования он назвал чиновника, который менял фамилию.

Подошедший под приметы тогда ещё действующий вице-губернатор Игорь Албин, который курировал стадион после ухода Оганесяна, ответил «Фонтанке», что не понимает, о чём говорит его предшественник.

Марат Оганесян содержится в изоляции с ноября 2016 года. Через год после жизни за решёткой он признал вину в мошенничестве на 28 млн и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Исполнению условий помешали арестованные Следственным комитетом счета. Оганесян не смог возместить причинённый преступлением ущерб, и суд вернул дело в прокуратуру. Надзор направил материалы следствию, которое резко пересмотрело роль бывшего вице-губернатора. Ему добавили эпизоды по более тяжкой, 290-й статье и включили в дело ещё восемь предполагаемых расхитителей. Две взятки за то же видеотабло и пару контрактов компании «Стройэлектромонтаж-5» Оганесян не признал. Сделка со следствием расторгнута.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Попов, жалобу на возврат дела в прокуратуру (после чего оно приросло новыми эпизодами) Верховный суд не удовлетворил.