В Петербурге стали реже открываться новые магазины. Ставки аренды растут

В 2018 году в Петербурге открылись 838 новых торговых точек в формате street retail (встроенные помещения). Это на 13% меньше, чем годом ранее, подсчитали эксперты Knight Frank St Petersburg.

В частности, снизилась активность продавцов одежды: в городе появилось на 55% меньше таких магазинов, чем годом ранее. Но и закрытий было меньше. В итоге доля вакантных площадей осталась на уровне 2017 года, составив в среднем 8%.

Лидером по числу открытий, как и в прошлом году, остался общепит. В течение года было открыто около 320 заведений — на улицы Рубинштейна и Восстания пришлось более четверти (28%) новых точек.

Ставки аренды за год в среднем увеличились на 7%. Наибольший прирост отмечен на локальных торговых улицах спальных районов и на значимых торговых магистралях центральных районов, где подорожание составило 9%.