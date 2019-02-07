В центре Саратова из-за снега обрушилась опора крыши старинного особняка

Крыша и часть стены жилого дома в центре Саратова рухнула под тяжестью снега. Дом, признанный объектом культурного наследия, получил статус аварийного пять лет назад.

Видео, снятое в момент обрушения, 7 февраля публикует издание FreeNews-Volga. На кадрах видно, как у здания на улице Радищева начинает заваливаться крыша, из окон вырываются обломки и строительная пыль. На фотографиях, снятых уже после обрушения, запечатлено, что сама кровля осталась на месте. Как объяснили журналистам в городском правительстве, обвалилась часть каменного парапета. Виной тому – аварийное состояние здания и тяжелый снег на крыше.

В региональном управлении МЧС уточняют, что кирпичная кладка под кровлей разрушилась сегодня около восьми утра. Площадь обрушения составила 15 кв. м, погибших и пострадавших нет. Эвакуация, по данным министерства, также не проводилась.

На кадрах с места происшествия видно, как в последний момент отскочить от падающих кирпичей успел прохожий. Автомобили также успели вовремя оттормозиться.

Дом – объект культурного наследия, его нельзя снести. Аварийным его признали в 2014 году, расселить жильцов планировалось до 1 декабря 2019 года.

В Петербурге крыши за этот зимний сезон еще не падали, однако нависшие на них сосульки покалечили несколько человек, а студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова и вовсе убили. Врио губернатора Александр Беглов объяснил плохую уборку бесснежными зимами прошлых лет и тем, что рабочие якобы разучились очищать кровли. Работать тем временем продолжает Следственный комитет. Взятку и халатность вменяют проректору по административно-хозяйственной части СПФХУ Сергею Хозину. По версии следствия, студент погиб потому, что обязанный обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий проректор не распорядился вовремя убрать с крыши снег и лед, а на контракте с ООО «Вентформат» получил взятку в 50 тысяч рублей.