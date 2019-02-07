МВД: Сотрудники ДПС не перекрывали Гороховую для съемок фильма Михалкова. Ограничение движения было зафиксировано на фото

В отделе ГИБДД Центрального района Петербурга опровергли информацию о том, что сотрудники ДПС накануне, 6 февраля, перекрывали движение для съемок фильма. Инспекторы якобы прибыли на место после сообщения горожан о пробке.

Как 7 февраля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 6 февраля сотрудники ДПС на Гороховой улице не перекрывали, а напротив, восстанавливали движение по улице.

Ранее сообщалось, что крупная пробка на Гороховой была спровоцирована съемками фильма «Серебряные коньки» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Отметим, на фото, опубликованных «Фонтанкой», четко видны и съемки кинокартины, и перекрытие улицы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры проводят проверку по факту незаконных ограничений движения.