Прокурор Псковской области рекомендовал адвокатам журналистки Прокопьевой обжаловать возбуждение уголовного дела об «оправдании терроризма»

Прокурор Псковской области Сергей Белов рекомендовал адвокатам журналистки Светланы Прокопьевой оспорить законность возбуждения уголовного дела по статье «Оправдание терроризма». Об этом 7 февраля сообщает «Псковское агентство информации».

«Возбуждение дела — это еще не значит, что Светлана Владимировна признана виновной. Я бы дал совет адвокатам Прокопьевой оспорить в суде возбуждение уголовного дела. Но когда я читал эту статью, у меня она тоже вызвала недоумение. Ход следствия находится у нас на особом контроле. Утверждать обвинительное заключение все равно придется нам», – заявил Белов.

Вместе с тем прокурор Псковской области выразил несогласие с утверждениями, что дело Прокопьевой – это удар по свободе слова.

«Что касается наступления на свободу слова, мысли — не потому, что я работаю прокурором, но я этого не заметил. Много острых публикаций, часто даже неэтичных, но никто ничего не запрещает. В данном случае есть заключение экспертов, что в статье содержатся оправдание и призывы к оправданию терроризма. Мы изучали материалы и приняли решение, что есть основания для возбуждения уголовного дела», – сказал Белов.

По данным «Фонтанки», на встречу с прокурором области не были приглашены журналисты независимого издания «Псковская губерния», где Светлана Прокопьева работала ранее, в том числе главным редактором. Сейчас журналистка является псковским корреспондентом радио «Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов Минюста). До этого Прокопьева исполняла обязанности редактора газеты «Псковская правда», работала региональным корреспондентом BBC в Пскове.

Накануне у Прокопьевой, как у подозреваемой в оправдании терроризма, прошёл обыск. После допроса в Следственном комитете журналистка рассказала «Фонтанке», что у нее изъят загранпаспорт. Адвокаты Прокопьевой пока не комментируют заявления прокуратуры. В 16:00 начнётся второй допрос журналистки. Но стоит отметить, что прокуратура вправе своим решением отменить постановление о возбуждении уголовного дела.

Поводом для расследования в отношении журналистки стали её высказывания в ноябре прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». В своём высказывании Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании архангельского Управления ФСБ в октябре 2018 года.

В декабре 2018 года радиостанция получила предупреждение «Роскомнадзора» за высказывания журналистки. Накануне следователи изъяли файлы с компьютеров звукорежиссера «Эха Москвы в Пскове». В то же самое время радиостанция была оштрафована на 150 000 рублей. Главный редактор псковского «Эха» Максим Костиков заявил «Фонтанке», что оба решения будут оспорены в суде.

«Судья не стала приобщать к делу экспертизу высказывания Прокопьевой, которую подготовили лингвисты Новгородского университета. Вывод специалистов кафедры филологии простой: признаков оправдания экстремизма в словах журналистки нет, но есть журналистская позиция об общественно-политической ситуации в стране. При этом судья отказала в нашем ходатайстве исключить из дела экспертизу Радиочастотного центра, который нашёл в словах Прокопьевой «оправдание терроризма». Исследование этого документа, которое подготовили лингвисты РГПУ имени Герцена, где доказывается несостоятельность выводов Радиочастотного центра, судья также не стала рассматривать», – сообщил Костиков.

Сегодня мировой суд может оштрафовать ещё одно псковское СМИ — «Псковскую ленту новостей» – ресурс, где размещаются расшифровки эфиров местного «Эха».

Президентский Совет по правам человека взял расследование уголовного дела в отношении журналистки на контроль. СПЧ направит официальные запросы в правоохранительные и надзорные органы.

«С Прокопьевой, конечно, фиксируем зарождение нового тренда. Видимо, силовики после декриминализации 282-й решили «делать палки» на других «экстремистских» статьях, в том числе на «оправдании терроризма», – написала на своей странице в Facebook член СПЧ Екатерина Винокурова.

По статье 205.2 УК РФ Светлане Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.