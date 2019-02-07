Дюков: Помог бы кодекс чести российского футбола избежать ситуации с Кокориным? Скорее, это вопрос воспитания

Кандидат в президенты Российского футбольного союза Александр Дюков высказал сомнение по поводу того, что возвращение кодекса чести российского футбола поможет избежать ситуаций, подобных той, в которую попали Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Скорее, это вопрос воспитания. Клубы должны тут играть определенную роль, как и вся система подготовки, и школа. В том числе и семья. Кодекс чести российского футболиста? Я провожу встречи в регионах. Пока нет такого запроса. Если будет соответствующий запрос от субъектов, футбольной общественности о возвращении кодекса чести, мы это обсудим. Хотя, если мое избрание произойдет, на мой взгляд, РФС должен сосредоточиться на реализации стратегии дорожных карт развития российского футбола, которые уже сформированы. Что касается этической составляющей, не секрет, что во многих крупных компаниях, в том числе и в «Газпром нефти» (Дюков – генеральный директор компании. – Прим. ред.), есть такое понятие, как корпоративная культура, которую компания пытается развивать. И есть определенный набор ценностей и убеждений, в соблюдении которых заинтересована компания. Это помогает формулировать цели и достигать их. Если говорить о нашем футболе, безусловно у нас должны быть сформированы эти ценности и принципы, которые бы разделяли максимальное количество людей. Но из моего бизнес-опыта хочу сказать, что сложно с этого начинать. Должно пройти время, и в результате дискуссий в принципе можно будет облечь в некую документальную форму», – подчеркнул Дюков в ответ на вопрос «Фонтанки».

Кандидату в президенты РФС был задан уточняющий вопрос: что бы он сделал, если бы сотрудник «Газпром нефти» кого-то избил?

«Каждая ситуация уникальна. Тут важно понять, что явилось причиной и что стало следствием. Сказать, какое было бы мое решение, невозможно», – ответил Дюков.

Кодекс чести российского футбола был принят в 2010 году, когда РФС возглавлял Сергей Фурсенко, сейчас занимающий пост президента «Зенита». Ранее Дюков заявил, что судебная система слишком жестока к Кокорину и Мамаеву, которым в очередной раз продлили арест.