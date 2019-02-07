18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: +0
$ 66.02р
74.97р
14:48 07.02.2019
Расширенный поиск

Спорт
07.02.2019 13:48
Печать

Дюков: Помог бы кодекс чести российского футбола избежать ситуации с Кокориным? Скорее, это вопрос воспитания

Кандидат в президенты Российского футбольного союза Александр Дюков высказал сомнение по поводу того, что возвращение кодекса чести российского футбола поможет избежать ситуаций, подобных той, в которую попали Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Скорее, это вопрос воспитания. Клубы должны тут играть определенную роль, как и вся система подготовки, и школа. В том числе и семья. Кодекс чести российского футболиста? Я провожу встречи в регионах. Пока нет такого запроса. Если будет соответствующий запрос от субъектов, футбольной общественности о возвращении кодекса чести, мы это обсудим. Хотя, если мое избрание произойдет, на мой взгляд, РФС должен сосредоточиться на реализации стратегии дорожных карт развития российского футбола, которые уже сформированы. Что касается этической составляющей, не секрет, что во многих крупных компаниях, в том числе и в «Газпром нефти» (Дюков – генеральный директор компании. – Прим. ред.), есть такое понятие, как корпоративная культура, которую компания пытается развивать. И есть определенный набор ценностей и убеждений, в соблюдении которых заинтересована компания. Это помогает формулировать цели и достигать их. Если говорить о нашем футболе, безусловно у нас должны быть сформированы эти ценности и принципы, которые бы разделяли максимальное количество людей. Но из моего бизнес-опыта хочу сказать, что сложно с этого начинать. Должно пройти время, и в результате дискуссий в принципе можно будет облечь в некую документальную форму», – подчеркнул Дюков в ответ на вопрос «Фонтанки».

Кандидату в президенты РФС был задан уточняющий вопрос: что бы он сделал, если бы сотрудник «Газпром нефти» кого-то избил?

Александр Дюков (в центре)
Александр Дюков (в центре)
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Каждая ситуация уникальна. Тут важно понять, что явилось причиной и что стало следствием. Сказать, какое было бы мое решение, невозможно», – ответил Дюков.

Кодекс чести российского футбола был принят в 2010 году, когда РФС возглавлял Сергей Фурсенко, сейчас занимающий пост президента «Зенита». Ранее Дюков заявил, что судебная система слишком жестока к Кокорину и Мамаеву, которым в очередной раз продлили арест.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.