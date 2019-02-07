Бизнесмен из Ленобласти, сломавший нос гаишнику за даму на BMW, получил условный срок

Предпринимателю из Ленобласти, избившему сотрудника ДПС в Петербурге, вынесли приговор. Разобраться с инспектором мужчину вызвала остановленная полицейским автомобилистка.

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года на Ленинском проспекте в Петербурге, сообщает 7 февраля пресс-служба петербургского главка. Инспектор ДПС нес службу у дома 146 и около 18 часов остановил для проверки автомобиль BMW, за рулем которого находилась женщина. Однако автомобилистка возмутилась законными действиями инспектора и вызвала для «разбирательств» своего знакомого.

Прибывший на место мужчина напал на инспектора, нанося ему удары по голове руками и ногами и нецензурно оскорбляя. Он сломал полицейскому нос и скрылся. Инспектору же потребовалась медицинская помощь.

Буйного «защитника» задержали спустя сутки, им оказался 44-летний предприниматель, проживающий в Ленинградской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и посадили под домашний арест. Во время следствия и на суде он признал свою вину.

Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. До вступления приговора в силу с мужчины взяли подписку о невыезде.