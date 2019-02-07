Подозреваемый в изготовлении взрывчатки аспирант МГУ отпущен из изолятора

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов освобождён из СИЗО. 1 февраля он был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.

«Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения», — заявила адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина, пишет «Медуза» 7 февраля.

Напомним, Мифтахова считают членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо аспиранта МГУ, по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания.

Сам Азат также рассказывал адвокату, что его якобы избивали и пытали шуруповёртом в попытках добиться признания.