Дюков уйдет из «Зенита» после избрания президентом РФС

Кандидат в президенты Российского футбольного союза Александр Дюков, который также занимает должность председателя совета директоров «Зенита», прокомментировал возможное совмещение постов.

«В случае, если меня выберут президентом РФС, покину пост в "Зените". Совмещение было бы неправильным», – заявил 7 февраля Дюков.

Напомним, он стал единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.