Дюков: Сожалею из-за того, что происходит с Кокориным

Кандидат в президенты Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал продление ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Не слишком ли жестоко обращается судебная система с Кокориным и Мамаевым? Я, как и большинство из вас, думаю, что это так. Сожалею, что это происходит с очень талантливым игроком – Кокориным. Конечно, во многом это и его вина. Что касается вчерашнего решения, мне сложно его комментировать, я не являюсь экспертом в этой области уголовного права. Я привык здесь полагаться на мнение экспертов. Я беседовал со специалистами. Мнения разделились. Кто-то считает, что такая мера пресечения является неоправданно суровой. Кто-то это поддерживает. Я бы хотел воздержаться от комментариев. Надеюсь, как и многие собравшиеся, что суд в ближайшее время начнет рассматривать это дело уже по существу», – ответил Дюков на вопрос «Фонтанки».

Напомним, Александр Дюков также является председателем совета директоров ФК «Зенит», игроком которого является Кокорин, и генеральным директором ПАО «Газпром нефть».