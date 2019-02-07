Финские отели потеряли каждого десятого россиянина

Россияне стали посещать Финляндию на 5% реже, ещё меньше путешественников ездят в соседнюю страну с ночёвкой.

По данным Пограничной охраны Финляндии, в январе турпоток россиян в Суоми сократился на 5%, с 562 до 533 тысяч пересечений. Примерно на столько же снизился интерес финнов к поездкам в Россию. Соотношение россиян и финнов в трансграничном потоке осталось прежним – три к одному. Единственным пунктом пропуска, где трафик вырос (+9%), стал железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала", через который курсируют поезда в финскую столицу из Петербурга и Москвы. В январе поезда "Аллегро", по информации РЖД, перевезли на 11% больше пассажиров, чем годом ранее, всего около 37 тысяч. Турпоток на МАПП "Торфяновка", одном из основных автомобильных пунктов пропуска, через который идёт трасса на Хельсинки, упал на 9%.

Как сообщает Статистический центр республики 7 февраля, в последнем месяце 2018 года финские гостиницы недосчитались каждого десятого путешественника из РФ в сравнении с декабрём 2017-го. Для сравнения: на россиян записано 74 тысячи ночей, а британцы, которые массово приезжали на рождественские каникулы в Лапландию, останавливались в отелях Суоми почти втрое чаще.

Тем не менее, по итогам года россияне по-прежнему являются самой большой группой иностранных туристов в Финляндии. В 2018-м наши соотечественники провели в гостиницах страны 816 тысяч ночей, что на 0,7% меньше, чем в 2017-м.

Вторыми идут немцы с 628 тысячами ночей, причём их интерес к Суоми также чуть ослабел (-1%), а вот 1,5% роста помогли гостям из Великобритании обогнать шведов (560 тысяч) и занять третью строчку с показателем в 595 тысяч. Топ-5 замыкают китайцы (333 тысячи), которые стали ездить в Финляндию на 6% чаще. Популярность Страны тысячи озёр выросла больше всего среди испанцев, голландцев (+8%), американцев и французов (+7%). В целом за год иностранцы остановились на ночь в Суоми более 22 млн раз.