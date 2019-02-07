Происшествия
Следком: Проректор университета, студент которого погиб от наледи, получил взятку за заключение договора на очистку крыши
Стали известны подробности уголовного дела по факту гибели студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета от наледи, упавшей с крыши альма-матер. Как сообщает 7 февраля ГСУ СК РФ, проректор вуза получил взятку за подписание договора на очистку крыши с ООО «Вентформат» в обход конкурса.
По данным следствия, проректор по административно-хозяйственной части СПФХУ Сергей Хозин, обязанный обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий, видел, что на крышах корпусов скопился снег и лёд, однако ничего не предпринял. Кроме того, установлено, что он получил 50 тысяч рублей от бизнесменов ООО «Вентформат» за подписание ректором трёх договоров на выполнение услуг по очистке крыш в обход конкурса. Таким образом, как «Фонтанка» писала ранее, Хозину вменяют статьи о получении взятки и халатности. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
В отношении бизнесменов «Вентформата» возбуждено уголовное дело по статье о некачественном выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматели свою вину признали.
И проректора, и бизнесменов ночью допрашивали сотрудники Следственного управления по Петроградскому району. К утру представителей ООО «Вентформат» отпустили.
Согласно базе СПАРК, ООО «Вентформат» зарегистрировано два года назад на Большом Сампсониевском проспекте. Основной вид деятельности – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководителем и собственником является Артемий Константинов. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в связи с трагической гибелью студента, однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.
Справка:
23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля н Аптекарском проспекте, когда на него упала глыба льда с крыши вуза. Его друг также получил травму, его госпитализировали в Мариинскую больницу.
После трагедии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего заявил, что готов простить виновных в плохой уборке кровли и попросил Следственный комитет оставить тело сына нетронутым. В ведомстве продолжают разбираться в случившемся и пока не дают однозначного ответа, возможно ли не проводить вскрытие по желанию ближайших родственников, если смерть молодого человека легла в основу уголовного дела.
После происшествия прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. А в Смольном пообещали проинспектировать все ведомственные здания и федеральные учреждения.