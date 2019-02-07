18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: +0
$ 66.02р
74.97р
14:48 07.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
07.02.2019 13:10
Печать

Следком: Проректор университета, студент которого погиб от наледи, получил взятку за заключение договора на очистку крыши

Стали известны подробности уголовного дела по факту гибели студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета от наледи, упавшей с крыши альма-матер. Как сообщает 7 февраля ГСУ СК РФ, проректор вуза получил взятку за подписание договора на очистку крыши с ООО «Вентформат» в обход конкурса. 

По данным следствия, проректор по административно-хозяйственной части СПФХУ Сергей Хозин, обязанный обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий, видел, что на крышах корпусов скопился снег и лёд, однако ничего не предпринял. Кроме того, установлено, что он получил 50 тысяч рублей от бизнесменов ООО «Вентформат» за подписание ректором трёх договоров на выполнение услуг по очистке крыш в обход конкурса. Таким образом, как «Фонтанка» писала ранее, Хозину вменяют статьи о получении взятки и халатности. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

В отношении бизнесменов «Вентформата» возбуждено уголовное дело по статье о некачественном выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматели свою вину признали. 

И проректора, и бизнесменов ночью допрашивали сотрудники Следственного управления по Петроградскому району. К утру представителей ООО «Вентформат» отпустили.

Согласно базе СПАРК, ООО «Вентформат» зарегистрировано два года назад на Большом Сампсониевском проспекте. Основной вид деятельности – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководителем и собственником является Артемий Константинов. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в связи с трагической гибелью студента, однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.

Справка:

23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля н Аптекарском проспекте, когда на него упала глыба льда с крыши вуза. Его друг также получил травму, его госпитализировали в Мариинскую больницу.

После трагедии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего заявил, что готов простить виновных в плохой уборке кровли и попросил Следственный комитет оставить тело сына нетронутым. В ведомстве продолжают разбираться в случившемся и пока не дают однозначного ответа, возможно ли не проводить вскрытие по желанию ближайших родственников, если смерть молодого человека легла в основу уголовного дела.

После происшествия прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. А в Смольном пообещали проинспектировать все ведомственные здания и федеральные учреждения.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.