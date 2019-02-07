Следком: Проректор университета, студент которого погиб от наледи, получил взятку за заключение договора на очистку крыши

Стали известны подробности уголовного дела по факту гибели студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета от наледи, упавшей с крыши альма-матер. Как сообщает 7 февраля ГСУ СК РФ, проректор вуза получил взятку за подписание договора на очистку крыши с ООО «Вентформат» в обход конкурса.

По данным следствия, проректор по административно-хозяйственной части СПФХУ Сергей Хозин, обязанный обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий, видел, что на крышах корпусов скопился снег и лёд, однако ничего не предпринял. Кроме того, установлено, что он получил 50 тысяч рублей от бизнесменов ООО «Вентформат» за подписание ректором трёх договоров на выполнение услуг по очистке крыш в обход конкурса. Таким образом, как «Фонтанка» писала ранее, Хозину вменяют статьи о получении взятки и халатности. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В отношении бизнесменов «Вентформата» возбуждено уголовное дело по статье о некачественном выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматели свою вину признали.

И проректора, и бизнесменов ночью допрашивали сотрудники Следственного управления по Петроградскому району. К утру представителей ООО «Вентформат» отпустили.

Согласно базе СПАРК, ООО «Вентформат» зарегистрировано два года назад на Большом Сампсониевском проспекте. Основной вид деятельности – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководителем и собственником является Артемий Константинов. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в связи с трагической гибелью студента, однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.