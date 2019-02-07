Суд отказался принять «снежный» иск жителей Калининского района к Смольному и районным чиновникам

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 7 февраля отказался принять административный иск Дианы Деминой об оспаривании бездействия комитета по благоустройству и администраций Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга. Истец намерен обжаловать это определение.

В тексте определения суд ссылается на постановление пленума Верховного суда: «В порядке административного судопроизводства подлежат рассмотрению споры, возникшие из правоотношений, не основанных на равенстве и автономии воли участвующих в этих правоотношениях субъектов». В данном случае, по мнению суда, таких признаков нет, то есть иск не может быть административным. Диана Демина сообщила «Фонтанке», что будет обжаловать отказ в принятии иска.

«Фонтанка» подробно писала о попытке двух жителей Калининского района через суд понудить районных и смольнинских чиновников соблюдать ГОСТы и техрегламенты по уборке улиц города от снега. После этого читатели выразили желание подавать типовые аналогичные иски к своим администрациям.