В ГИБДД рассказали, сколько неубранных дорог нашли в Петербурге и области

Инспекторы дорожного надзора ежедневно проверяют, как обеспечивается безопасность дорожного движения в Петербурге и Ленинградской области, и каждый день находят новые нарушения. Всего с начала 2019 года в двух регионах было выявлено более 2000 недостатков зимнего содержания дорог.

Как сообщает 7 февраля УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в Петербурге с Нового года было выявлено 1160 нарушений норм зимней уборки дорог. В результате было возбуждено 93 административных расследования по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог или непринятие мер по своевременному устранению помех в движении) и выдано 605 предписаний устранить найденные недостатки.

В Ленинградской области инспекторы обнаружили 1269 недостатков зимнего содержания дорог. В итоге ГИБДД возбудила 64 административных расследования по ч.1 ст. 12.34 КОАП РФ и выдала 241 предписание на устранение нарушений.

В свою очередь, Государственная административно-техническая инспекция, которая следит за очисткой крыш и фасадов нежилых зданий от снега и наледи и уборкой прилегающих территорий, улиц и зон производства работ в Петербурге, с начала года нашла 1474 нарушения. А общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 20,72 миллиона рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.