Экс-глава Russ Outdoor на Северо-Западе Владимир Рябовол стал советником Беглова. Ему прочат место главы комитета по печати

Бывший руководитель северо-западного филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor Владимир Рябовол назначен советником врио губернатора Александра Беглова. Об этом он сам сообщил «Фонтанке» 7 февраля. Подробности о своих задачах на новой должности Владимир Рябовол не уточнил, но отметил, что будет курировать вопросы взаимодействия со СМИ и рекламы.

Собеседники «Фонтанки» в правительстве Петербурга прочат ему в будущем место главы комитета по печати. Сейчас данный пост занимает Сергей Серезлеев.

Владимир Рябовол родился в Красноярске в январе 1968 года. Учился в Ленинградском технологическом институте холодильной промышленности. До 2017 года он возглавлял петербургское представительство крупного рекламного оператора Russ Outdoor. Занимает должность президента Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК).