Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.

Секции расположены таким образом, что формируют уютные внутренние дворы, закрытые от машин. В них впоследствии будут оформлены детские площадки с яркими горками и игровыми городками, спортивные зоны с тренажерами и территории для отдыха. Во втором и третьем корпусе вдоль будущего продолжения пр. Ветеранов спроектированы коммерческие помещения общей площадью 2,2 тыс. кв. м, в которых откроются кафе и магазины шаговой доступности.

Все квартиры в корпусах девятой очереди будут переданы покупателям с полной чистовой отделкой по последним стандартам Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад». Одно из главных преимуществ отделки – теплые полы в ванной и керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева. В комнатах и на кухне будет уложен высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой.

Напомним, жилой комплекс средней этажности «Солнечный город» возводится на юго-западе Санкт-Петербурга. Уже введены в эксплуатацию 7 жилых корпусов. На средства Setl Group спроектированы и построены два детских сада на 220 малышей каждый с бассейнами и общеобразовательная школа на 1375 мест с двумя бассейнами. Указанные социальные учреждения уже открыты и принимают ребят. Осенью прошлого года холдинг начал строить третий детский сад на 220 мест с бассейном, а в текущем году застройщик приступит к возведению второй школы на территории жилого комплекса.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations