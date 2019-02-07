Таможня на складе в Шушарах нашла санкционные фрукты. Рабочие разгружают запрещёнку

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления нагрянули с визитом на склад в Пушкинском районе Петербурга. Утро 7 февраля началось для них с фруктовой разгрузки.

По данным «Фонтанки», таможенники посетили ангары «Евросклада» в Бадаевском проезде посёлка Шушары. Проверяющих смутили нелегальные фрукты, привезённые из-за границы, которые по закону подлежат уничтожению. Приговор им подписало продуктовое эмбарго 2014 года.

Санкционные товары, несмотря на запрет ввоза, регулярно просачиваются на рынки и в магазины Петербурга. В декабре минувшего года таможенники провели ревизию на Софийской овощебазе. Примерно в то же время под пресс отправились сыры и колбасы, найденные на Сытном рынке. Проявил себя таможенный контроль и на ярмарке «Юнона».

О схеме поставки европейских груш и других фруктов рассказало издание De Volkskrant. Около 70 тысяч тонн продукции западных фермеров ежегодно привозят в Россию под видом товаров из Африки.