«Я трое суток из-за этого уже не сплю». Сенатор Арашуков пожаловался на «заказной характер» его дела и условия в СИЗО. Переводчик ему не понадобился

Задержанный прямо во время заседания Совета Федерации Рауф Арашуков заявил, что знал о следственных действиях в его отношении и мог скрыться, однако делать этого сенатор от Карачаево-Черкесии не стал. Об этом 7 февраля пишет ТАСС.

«Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная», - заявил Арашуков в Московском городском суде.

Во время рассмотрения жалобы стороны защиты на его арест сенатор пожаловался на то, что в СИЗО «Лефортово» он находится в двухместной камере с человеком, осужденным за терроризм. «Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю», – посетовал Арашуков.

Ранее стало известно, что он отказывался от тюремной еды, а условия содержания в карантине сравнил с карцером. «Я отказался от их тюремной еды, и мне все эти пять дней не давали передачи, потому что это якобы был карантин, но, по-моему, — карцер», – пожаловался сенатор на суде.

Свое заявление Арашуков сделал на русском языке, хотя ранее настаивал на том, что он им «недостаточно владеет».