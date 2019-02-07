Происшествия
«Я трое суток из-за этого уже не сплю». Сенатор Арашуков пожаловался на «заказной характер» его дела и условия в СИЗО. Переводчик ему не понадобился
Задержанный прямо во время заседания Совета Федерации Рауф Арашуков заявил, что знал о следственных действиях в его отношении и мог скрыться, однако делать этого сенатор от Карачаево-Черкесии не стал. Об этом 7 февраля пишет ТАСС.
«Я заранее знал о готовящемся задержании, потому что все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная», - заявил Арашуков в Московском городском суде.
Во время рассмотрения жалобы стороны защиты на его арест сенатор пожаловался на то, что в СИЗО «Лефортово» он находится в двухместной камере с человеком, осужденным за терроризм. «Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю», – посетовал Арашуков.
Ранее стало известно, что он отказывался от тюремной еды, а условия содержания в карантине сравнил с карцером. «Я отказался от их тюремной еды, и мне все эти пять дней не давали передачи, потому что это якобы был карантин, но, по-моему, — карцер», – пожаловался сенатор на суде.
Свое заявление Арашуков сделал на русском языке, хотя ранее настаивал на том, что он им «недостаточно владеет».
Справка:
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января на заседании СовФеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.