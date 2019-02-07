Петербургский производитель алюминиевых конструкций с выручкой под миллиард находится на грани банкротства

Банкротство грозит промышленной компании «Гласкек Санкт-Петербург», выручка которой еще в 2017 году приближалась к 1 млрд рублей. О намерении обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом в конце января сообщила юридическая фирма «Президент консалт».

В числе кредиторов «Гласкек Санкт-Петербург» числится проходящий процедуру санации банк «Пересвет», в залоге у которого с 2017 года находятся акции производителя и часть его имущества. Кроме него, претензии к петербургскому предприятию предъявляют десятки фирм по всей стране и налоговая инспекция.

«Гласкек Санкт-Петербург» занимался проектированием и производством алюминиевых строительных конструкций и особо гордился своими стеклянными изделиями для покрытия фасадов. Именно такие, например, установлены на здании ТРК «Пик» на Сенной площади. Производство располагалось в промзоне Кировского завода. Теперь же на телефоны, указанные на сайте предприятия, никто не отвечает. А последние новости там были опубликованы еще в сентябре 2017 года. Сейчас на сайте указано, что «офисный телефон временно недоступен в связи с переездом».

ООО «Гласкек Санкт-Петербург» было зарегистрировано в 1999 году. Начиная с 2005 года должность генерального директора занимал эстонец Константин Обершнейдер, он же до недавнего времени владел 75% предприятия.

«Фонтанке» удалось связаться с Павлом Рязановым, владеющим 25% акций компании. Предприниматель не ответил на вопрос, ведет ли сейчас «Гласкек» какую-либо активную деятельность, сославшись на то, что давно не следит за работой предприятия. «Мне нужно уточнить этот момент. Давайте свяжемся через неделю», – предложил Павел Рязанов.

Еще в 2013 – 2014 годах «Гласкек», где работало 350 человек, занимал около 10% рынка фасадного остекления Петербурга. Выручка компании в это время превышала 1,2 млрд рублей, но в последующие годы снизилась и составляла около 700 – 900 млн рублей. Одним из последних крупных проектов компании стало строительство в Москве стадиона "ВТБ Арена".

Провальным годом для компании стал 2017 год, когда предприятие впервые за долгие годы работы принесло убыток в 15 млн рублей. В 2018 году дела пошли еще хуже: контрагенты начали массово подавать иски о ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда – всего на 173 млн рублей. Наиболее значительный из них, на 125 млн рублей, поступил от крупного нижегородского строителя нежилых зданий – ООО «Лимакмаращстрой» (ЛМС). Как рассказали «Фонтанке» в этой фирме, речь идет о контракте на поставку конструкций для строительства аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, который нужно было сдать к ЧМ-2018 по футболу.

«В 2017 году мы закончили объект, но с привлечением другого субподрядчика. Мы уже устали вести переговоры с "Гласкеком" и не надеемся на то, что они вернут нам долг», – рассказал «Фонтанке» юрист «ЛМС». Такое мнение основано на огромных долгах петербургского предприятия – только ФНС, по сообщению «ЛМС», требует у «Гласкека» 368 млн рублей.

Сейчас все акции производителя и некоторая часть его имущества стоимостью минимум 3 млн рублей находятся в залоге у банка «Пересвет», проходящего процедуру санации. К примеру, в залоге находится станок за 1,4 млн рублей, несколько моделей подвесных подъемников и десятки наименований другого оборудования. Другой кредитор «Гласкека» – банк «Санкт-Петербург».