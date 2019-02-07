18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: +0
$ 66.02р
74.97р
14:49 07.02.2019
Расширенный поиск

Город
07.02.2019 12:12
Печать

Петербургский производитель алюминиевых конструкций с выручкой под миллиард находится на грани банкротства

Банкротство грозит промышленной компании «Гласкек Санкт-Петербург», выручка которой еще в 2017 году приближалась к 1 млрд рублей. О намерении обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом в конце января сообщила юридическая фирма «Президент консалт».

В числе кредиторов «Гласкек Санкт-Петербург» числится проходящий процедуру санации банк «Пересвет», в залоге у которого с 2017 года находятся акции производителя и часть его имущества. Кроме него, претензии к петербургскому предприятию предъявляют десятки фирм по всей стране и налоговая инспекция.

«Гласкек Санкт-Петербург» занимался проектированием и производством алюминиевых строительных конструкций и особо гордился своими стеклянными изделиями для покрытия фасадов. Именно такие, например, установлены на здании ТРК «Пик» на Сенной площади. Производство располагалось в промзоне Кировского завода. Теперь же на телефоны, указанные на сайте предприятия, никто не отвечает. А последние новости там были опубликованы еще в сентябре 2017 года. Сейчас на сайте указано, что «офисный телефон временно недоступен в связи с переездом».

ООО «Гласкек Санкт-Петербург» было зарегистрировано в 1999 году. Начиная с 2005 года должность генерального директора занимал эстонец Константин Обершнейдер, он же до недавнего времени владел 75% предприятия.

«Фонтанке» удалось связаться с Павлом Рязановым, владеющим 25% акций компании. Предприниматель не ответил на вопрос, ведет ли сейчас «Гласкек» какую-либо активную деятельность, сославшись на то, что давно не следит за работой предприятия. «Мне нужно уточнить этот момент. Давайте свяжемся через неделю», – предложил Павел Рязанов.

Еще в 2013 – 2014 годах  «Гласкек», где работало 350 человек, занимал около 10% рынка фасадного остекления Петербурга. Выручка компании в это время превышала 1,2 млрд рублей, но в последующие годы снизилась и составляла около 700 – 900 млн рублей. Одним из последних крупных проектов компании стало строительство в Москве стадиона "ВТБ Арена".

Провальным годом для компании стал 2017 год, когда предприятие впервые за долгие годы работы принесло убыток в 15 млн рублей. В 2018 году дела пошли еще хуже: контрагенты начали массово подавать иски о ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда – всего на 173 млн рублей. Наиболее значительный из них, на 125 млн рублей, поступил от крупного нижегородского строителя нежилых зданий – ООО «Лимакмаращстрой» (ЛМС). Как рассказали «Фонтанке» в этой фирме, речь идет о контракте на поставку конструкций для строительства аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, который нужно было сдать к ЧМ-2018 по футболу.

«В 2017 году мы закончили объект, но с привлечением другого субподрядчика. Мы уже устали вести переговоры с "Гласкеком" и не надеемся на то, что они вернут нам долг», – рассказал «Фонтанке» юрист «ЛМС». Такое мнение основано на огромных долгах петербургского предприятия – только ФНС, по сообщению «ЛМС», требует у «Гласкека» 368 млн рублей.

Сейчас все акции производителя и некоторая часть его имущества стоимостью минимум 3 млн рублей находятся в залоге у банка «Пересвет», проходящего процедуру санации. К примеру, в залоге находится станок за 1,4 млн рублей, несколько моделей подвесных подъемников и десятки наименований другого оборудования. Другой кредитор «Гласкека» – банк «Санкт-Петербург».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
07.02.2019 12:37

Setl Group приступил к строительству девятой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl Group начал строить девятую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Это три 12-этажных корпуса жилой площадью 58,7 тыс. кв. м, а также две подземных автостоянки общим метражом 7,9 тыс. кв. м.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
07.02.2019 11:03

Квартиры комфорт-класса в Невском районе от 3,2 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» выпустила в продажу пул квартир в жилом комплексе «Стрижи в Невском» у метро «Ломоносовская». Стоимость новых лотов начинается от 3,2 млн руб.
OOO "Лидер Групп"
07.02.2019 10:30

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*.
pixabay.com
07.02.2019 10:00

Чем удивить любимого на День всех влюбленных

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.
Американская Медицинская Клиника
07.02.2019 10:00

Увеличение груди. Бесплатно?

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.
«Полис Групп»
06.02.2019 16:38

Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.