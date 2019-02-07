В Москве и на Кавказе задержаны 30 фальшивомонетчиков. Они снабжали подделкой 20 российских регионов

О задержании фальшивомонетчиков отчиталась 7 февраля ФСБ. Подделку распространяли по двум десяткам российских регионов.

Оперативные мероприятия проводили совместно с МВД. В московском регионе и Дагестане задержали 30 человек, причастных к изготовлению поддельных денег высокого качества.

«Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах», – отметили в Федеральной службе безопасности.

У членов группировки нашли значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

«Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа», – заявляют спецслужбы.

В ведомстве напомнили: в октябре 2018-го в Дагестане пресекли деятельность ряда подпольных лабораторий по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.

А на днях «Фонтанка» сообщала о том, что в Северной столице будут судить двух предполагаемых фальшивомонетчиков, наводнивших липовыми банкнотами три региона.