Автобус Водоканала приехал в фуру в Нижнем Новгороде. Пострадали 23 человека

Более чем двум десяткам человек потребовалась медицинская помощь после аварии с автобусом местного Водоканала в Нижнем Новгороде утром 7 февраля. Более половины из них доставили в больницу.

Как сообщает портал ProGorodNN со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области, на набережной Гребного канала водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. Автобус принадлежит «Нижегородскому водоканалу», в момент аварии в нем находились 37 человек.

В результате столкновения пострадали 23 человека, 13 из них были госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте.