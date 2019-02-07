«Налажены конструктивный диалог и сотрудничество». Роскомнадзор заявил, что помирился с Google

Роскомнадзор удовлетворен работой с американской корпорацией Google, от которой ранее требовалось присоединиться к Федеральной государственной информационной системе и наладить фильтрацию контента, признанного запрещенным на территории России. Об этом 7 февраля пишет ТАСС.

«Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены», – заявили в ведомстве.

Добиться консенсуса сторонам удалось не сразу. Ранее надзорное ведомство оштрафовало Google на полмиллиона рублей за неисполнение норм российского законодательства, а в ноябре 2018-го было начато административное производство, так как поисковик не исключал из результатов выдачи ссылки на запрещенные ресурсы. Помимо этого, Google пригрозили блокировкой в России. В итоге поисковик начал чистить запросы в соответствии с законодательством. Отметим, Google не стал автоматически удалять все ссылки, включенные в реестр запрещенной информации. Как пишут «Ведомости», компания договорилась с Роскомнадзором, что ведомство каждый день присылает компании свежий список попавших под запрет ресурсов.