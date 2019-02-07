Поколение Y - новый покупатель бизнес-класса

Традиционно недвижимость бизнес-класса в Санкт-Петербурге покупали состоявшиеся люди от 40 лет и старше. Однако в 2018 году наметился новый тренд: значительную часть сделок в сегменте заключили представители т. н. поколения Y, которым сейчас 28-38 лет. Почему клиенты помолодели и что они ищут в проектах, рассказывают эксперты «ПСК».

"ПСК"

По данным отдела продаж «ПСК», возраст почти 40% покупателей квартир бизнес-класса в 2018 году не превышал 37 лет. Причин несколько.

Ипотека

Ставки по ипотеке – в прошлом году они достигли исторического минимума в России. Это определило классовую миграцию: покупатели присмотрелись к квартирам уровнем выше, со стоимостью квадратного метра от 120 000 руб. При этом они согласились на меньшую площадь в пользу района и удачной концепции объекта.

Поведение людей, рождённых после 1981 года, подразумевает желание жить сегодня, не откладывая приобретение квартиры на неопределённый срок. И эту возможность предоставила ипотека. Старшее поколение, напротив, не желало обременять себя долговыми обязательствами и предпочитало накопить необходимую сумму.

В итоге доля ипотечных кредитов, выданных людям до 35 лет, выросла до 30% в среднем по рынку. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году она увеличится до 60%*.

Омоложение покупателей в бизнес-классе повлекло за собой рост спроса на квартиры до 50 кв. м, в т. ч. однокомнатные. В проекты бизнес-класса теперь закладывают большую долю таких квартир, до 30-40%. А ведь всего пять лет назад однокомнатные квартиры были уделом преимущественно бюджетного сегмента.

Востребованность качества жизни

В выборе квартиры молодые люди разборчивы и предъявляют больше требований, чем старшее поколение, ещё помнящее жизнь в «малометражках», «коммуналках» и «хрущёвках». Больше всего ценятся планировки без «аэродромов» – лишних квадратных метров в коридорах и кладовках, но с максимальной функциональностью.

Второй определяющий фактор – характер дома. Под характером понимается клубная атмосфера: малое количество квартир как в здании, так и на этаже. Ценится соседство с людьми, разделяющими общие ценности и эстетические предпочтения: внешний вид дома, стиль отделки входных групп и общественных зон, наличие систем безопасности и консьержа, закрытая территория и паркинг.

Третье требование – окружение дома. На восприятие влияет как вид из окна, так и характеристики района. Люди из поколения Y ценят гармонию: насколько ЖК вписывается в окружающую застройку и развивает её. Например, если рядом расположены старые здания с красивой архитектурой или сам район может похвастать исторической ценностью для города, то потенциальные покупатели рассматривают это как безусловный плюс.

Что предлагает рынок

Рыночные тренды прогнозируются за три-четыре года до открытия продаж в новом доме. У «ПСК» подход к созданию недвижимости бизнес-класса базируется на трёх китах.

Удобные планировочные решения – это не только правильная геометрия и большие окна, но и потенциал для личного дизайна интерьера, включая свободу перепланировок. «ПСК» предлагает молодым покупателям готовые планировки с возможностью их самостоятельного изменения под свои цели. Готовая отделка у покупателей бизнес-класса не востребована. А «классовые мигранты», отдавая предпочтение более дорогой недвижимости, также не видят смысла в стандартных решениях из масс-маркета.

Локация будущего дома и концепт проекта отвечают на эстетические запросы. В «ПСК» подходят к отбору локаций, исходя из двух правил. Первое – место должно быть привлекательным в любое время года и при любой погоде. Второе – в проекте должен быть отражён Санкт-Петербург: историей, видами и архитектурным настроением окружающих зданий. Последнее особенно важно ещё и потому, что большая часть проектов «ПСК» создаётся в местах с исторической застройкой.

Будущий стиль здания определяется не только фасадом, но и внутренней отделкой. Например, в одном из строящихся проектов «ПСК» будет установлен камин – по петербургской традиции, принятой в домах из «золотого треугольника». Ну и конечно, каждый из проектов создаётся без копирования деталей и подходов к стилистике из предыдущих. К примеру, принятое в автоиндустрии заимствование решений даже в дорогих автомобилях в недвижимости высокого класса неприемлемо.

Прогнозы

Бизнес-класс, как сегмент недвижимости, показывал рост на протяжении 2015-2018 гг. По самым пессимистичным прогнозам, динамика не будет снижаться ещё шесть лет. Но скорее всего, востребованность такого жилья не уступит своих позиций в течение 10-12 лет. Покупатели до 35-40 лет станут основным драйвером роста как люди, ценящие качество и предпочитающие его низкой цене за квадратный метр. Как следствие, запрос на качественную, но не сверхдорогую недвижимость в Санкт-Петербурге будет определять развитие рынка и отдельно взятых проектов.

*по данным Дом.рф

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