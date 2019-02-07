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Происшествия
07.02.2019 11:58
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Силовики проводят оперативные мероприятия в офисе СМУ-303. Ищут следы многомиллионного кредита от ВТБ

Следователи ГСУ ГУ МВД и оперативники Службы экономической безопасности ФСБ утром 7 февраля пришли в офис компании СМУ-303 на улице Нахимова в Петербурге. Ранее в отношении директора компании уже возбуждались два уголовных дела, еще в одном фигурировали «неустановленные лица из числа руководства». 

По данным «Фонтанки», нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом по статье 159 УК РФ («мошенничество»), возбужденным главным следственным управлением ГУ МВД. В материалах дела фигурирует кредит от ВТБ приблизительно на 100 млн рублей, израсходованный, по версии следователей, нецелевым образом. Основные претензии правоохранителей обращены к руководителю компании Виктору Мусихину. 

Напомним, в сентябре арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск банка ВТБ к «Строительно-монтажному управлению №303». Сумма исковых требований финансовой организации составляет 549,9 млн рублей.

Летом 2018 год Следственный комитет Петербурга вызвал и задержал основного владельца и генерального директора строительной компании «СМУ-303» Виктора Мусихина. Речь шла о двух уголовных делах. Одно возбуждено по части второй статьи 201 УК – «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия». Оно касается длительной задолженности в 29,6 миллиона рублей 245 рабочим «СМУ-303». Второе – по третьей части статьи 145.1 УК – «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, повлекшая тяжкие последствия». Позже Мусихина отправили под домашний арест.

Как стало известно «Фонтанке», первые заявления о невыплате зарплат поступили в прокуратуру и Следственный комитет Василеостровского района в мае 2017 года. К концу 2017 года задолженность ЗАО «СМУ-303» возросла до 20 миллионов, а к началу 2018 года – почти до 30 миллионов. Как результат, и было возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты.

Кроме того, Следственный комитет  возбудил дело по статье 199, часть 2 («сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов»). По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства «СМУ-303» с начала 2017 года по середину 2018-го организовали расчеты с контрагентами через сторонние юрлица, минуя банковские счета своей компании. Всего обходным путем прошли 186 млн рублей. Это помогло «СМУ-303» избежать списания налоговой задолженности в размере 23 млн рублей.

Справка:

«СМУ-303» являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино, где должны были собираться «Ё-мобили», строило коллектор под Адмиралтейской набережной для Водоканала и финансировало установку памятника адмиралу Нахимову на Васильевском острове. В апреле 2014 года компания выиграла у «Метростроя» конкурс на вынос сетей на Фрунзенском радиусе с начальной ценой 421 млн рублей. После расторжения контракта новый конкурс долго не объявляли.

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