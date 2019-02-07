«Метрострой» отрицает претензии налоговой и намерен заключить с ней мировое соглашение

По мнению «Метростроя», доводы налоговой инспекции, озвученные накануне в суде, не являются доказанными. Впрочем, главной задачей является сохранение компании, так что руководство намерено заключить с о службой мировое соглашение.

Как заявили «Фонтанке» в компании 7 февраля, случаи, которые приводятся ФНС как аргументы, касаются контрагентов, не являющихся подконтрольными компании налогоплательщиками; к тому же их деятельность осуществлялась вне рамок договорных отношений с ОАО «Метрострой». «Все обязательства в рамках налоговых вычетов между ОАО «Метрострой» и контрагентами, имеющими прямые договора с компанией, выполнялись в полном объеме, что подтверждают результаты плановых выездных проверок налоговиков», – подчеркивают в предприятии.

«Одним из условий города в рамках решения о сохранении за ОАО «Метрострой» функций генерального подрядчика по строительству объектов метрополитена, является прекращение судебных споров с налоговыми органами, – добавляет пресс-служба. – В связи с этим ОАО «Метрострой» 06 февраля направил в суд ходатайство об отзыве иска, выставленного к налоговой инспекции в ноябре прошлого года. В ближайшее время с фискальными органами будет заключено мировое соглашение. Это позволит снять с банковских счетов организации инкассо и производить выплаты, необходимые для планомерной реализации государственных контрактов. В том числе, что в данный момент наиболее остро и актуально – беспрепятственного перечисления средств в субподрядные организации для выплаты заработной платы».

«Фонтанка» накануне подробно писала о претензиях на 788 млн рублей, которые налоговая служба предъявляет в суде «Метрострою». В частности, по данным ФНС, деньги, ушедшие субподрядчику строителя городской подземки, в итоге оказались в банке, который принадлежит её директору Николаю Александрову.