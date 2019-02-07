«Аутлет» на Пулковском накажут за загрязнение канализации

Петербургская прокуратура уличила торговый комплекс «Аутлет Вилладж» на Пулковском шоссе в превышении норм сброса сточных вод. Директору может грозить штраф в 20 тысяч рублей.

О выявленном нарушении объявила сегодня, 7 февраля, горпрокуратура.

«Проверка выявила факты сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения, – говорится в сообщении надзорного ведомства. – Организация допустила превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод».

Прокуратура внесла директору торгового комплекса представление об устранении нарушений. Также топ-менеджеру может грозить штраф в размере от 20 тысяч рублей, рассказал нашему корреспонденту источник в ООО «Пулково Аутлет».

Проверку проводила на днях прокуратура Пушкинского района — вместе с сотрудниками смольнинского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, уточнил собеседник «Фонтанки».

«Это обычная практика: в документах находят результаты исследования стоков лабораторией Водоканала, обнаружившей, что торговый центр вылил в канализацию больше моющих средств, чем положено по нормативам», – объяснил петербургский эколог Сергей Грибалев, консультирующий юрлица по вопросам соблюдения природоохранного законодательства.

Компании будет выгоднее согласиться с претензиями и заплатить штраф за директора, чем после судебного разбирательства отдать минимум 1,5 млн рублей как юрлицо, говорит эколог.

Торговый комплекс «Outlet Village Пулково» открылся в 2015 году на территории поселка Шушары, у поворота с Пулковского шоссе в сторону аэропорта. Владельцем значится американский инвестфонд Hines, действующий через кипрское юрлицо. «Мы хотим доказать, что Россия — это хорошая страна, в которой можно вести бизнес», – говорил ретейл-директор Hines в России Энтони Гаскон на презентации второй очереди торгового комплекса в прошлом году.