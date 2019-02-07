«Пропагандировали свое превосходство над другими гражданами». Адептов запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» задержали на Урале

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции провели задержания участников ячейки иеговистов в городе Урай в Ханты-Мансийском автономном округе.

«В Урае с июля 2017-го по июль 2018 года была организована деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы» «Собрание». Последователи данной организации пропагандировали свое превосходство над другими гражданами, не являющимися последователями «Свидетелей Иеговы», – сообщило 7 февраля региональное управление МВД в своей группе во «ВКонтакте».

По версии следователей, приверженцы запрещенной организации проводили тайные встречи с целью «изучения экстремистской идеологии» и вынашивания дальнейших планов. Кроме того, иеговисты вели вербовку новых адептов среди местных жителей.

Полиция провела обыски в квартирах представителей религиозной организации, изъяв экстремистскую литературу. В отношении иеговистов возбуждено уголовное дело.

По информации издания «Znak.com», среди задержанных также был и лидер отделения.

Напомним, что в 2017 году Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых в России организаций. Позже сообщество подготовило апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации их централизованной организации и 395 местных отделений в России, но проиграло. Также суд обратил имущество «Свидетелей Иеговы» в доход государства. В Петербурге в пользу государства отошли 10 гектаров территории с имущественным комплексом в Солнечном.

Лидеров региональных отделений «Свидетелей Иеговы» задерживали и раньше. Так, уголовное дело возбудили в отношении 34-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который в качестве руководителя местной ячейки запрещенной религиозной организации продолжал собирать последователей, несмотря на запрет. Кроме того, одно из самых громких дел в отношении лидера иеговистов завершилось 6 февраля в Орле. Задержанный в мае 2017 года датчанин Деннис Кристенсен был приговорен к шести годам колонии по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Соединенные Штаты и Европейский союз считают дело Кристенсена лакмусовой бумажкой уровня религиозной свободы в России.