Задержан проректор петербургского вуза, студента которого убила ледяная глыба. Ему предъявляют обвинение по двум статьям

Проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин задержан после допроса в ночь на 7 февраля. Ему вменяют халатность и получение взятки.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 7 февраля Следственный отдел по Петроградскому району добавил к уголовному делу по факту смерти студента Петербургского химфарма после падения снега с крыши еще три статьи. К уже имеющейся статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) добавились 238-я (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), 293-я (халатность) и 290-я (получение взятки).

Как ранее сообщало наше издание, ночью следственные органы допрашивали проректора по хозяйственной деятельности Хозина и двух представителей ООО «Вентформат». Последняя — это компания-подрядчик, которая отвечала за уборку крыш учреждения от снега. Бизнесменам предъявлено обвинение по ст. 109 и ст. 238 УК РФ. К утру они были отпущены под подписку. Проректору предъявлено обвинение в преступлениях, квалифицируемых ст. 293 и ст. 290 УК РФ. В отличие от предпринимателей, сотрудник университета задержан.

Согласно базе СПАРК, ООО «Вентформат» зарегистрировано два года назад на Большом Сампсониевском проспекте. Основной вид деятельности – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководителем и собственником является Артемий Константинов. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в связи с трагической гибелью студента, однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.