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Задержан проректор петербургского вуза, студента которого убила ледяная глыба. Ему предъявляют обвинение по двум статьям

Происшествия
07.02.2019 11:32
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Задержан проректор петербургского вуза, студента которого убила ледяная глыба. Ему предъявляют обвинение по двум статьям

Проректор Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергей Хозин задержан после допроса в ночь на 7 февраля. Ему вменяют халатность и получение взятки. 

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 7 февраля Следственный отдел по Петроградскому району добавил к уголовному делу по факту смерти студента Петербургского химфарма после падения снега с крыши еще три статьи. К уже имеющейся статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) добавились 238-я (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), 293-я (халатность) и 290-я (получение взятки). 

Как ранее сообщало наше издание, ночью следственные органы допрашивали проректора по хозяйственной деятельности Хозина и двух представителей ООО «Вентформат». Последняя — это компания-подрядчик, которая отвечала за уборку крыш учреждения от снега. Бизнесменам предъявлено обвинение по ст. 109 и ст. 238 УК РФ. К утру они были отпущены под подписку. Проректору предъявлено обвинение в преступлениях, квалифицируемых ст. 293 и ст. 290 УК РФ. В отличие от предпринимателей, сотрудник университета задержан. 

Согласно базе СПАРК, ООО «Вентформат» зарегистрировано два года назад на Большом Сампсониевском проспекте. Основной вид деятельности – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководителем и собственником является Артемий Константинов. В разговоре с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в связи с трагической гибелью студента, однако на уточняющие вопросы отвечать не стал.

 


© Фонтанка.Ру

Справка:

23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля н Аптекарском проспекте, когда на него упала глыба льда с крыши вуза. Его друг также получил травму, его госпитализировали в Мариинскую больницу. 

После трагедии возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего заявил, что готов простить виновных в плохой уборке кровли и попросил Следственный комитет оставить тело сына нетронутым. В ведомстве продолжают разбираться в случившемся и пока не дают однозначного ответа, возможно ли не проводить вскрытие по желанию ближайших родственников, если смерть молодого человека легла в основу уголовного дела. 

После происшествия прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. А в Смольном пообещали проинспектировать все ведомственные здания и федеральные учреждения. 

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