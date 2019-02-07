В России отзывают более 28 тысяч BMW, у которых радиатор проживет меньше самого автомобиля

ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявило отзывную кампанию, коснувшуюся более десятка моделей BMW. У них оказался ненадежный радиатор.

Всего под отзыв попали 28 631 автомобиль BMW: 19 919 машин 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий, а также X1, X3, X4, X5 и X6, которые были проданы c 2011 по 2015 год, и еще 8712 авто с 1-й по 5-ю серию вместе с X3, X4 и X5, проданных с 2014 по 2016 год. Радиатор системы рециркуляции отработавших газов у этих машин может оказаться недостаточно надёжным, чтобы работать на протяжении всего срока службы автомобиля, сообщает 7 февраля Росстандарт.

В результате радиатор может стать негерметичным, а отложения сажи и масла в нем в сочетании с выступающей охлаждающей жидкостью способны воспламеняться. Это чревато локальным обгоранием системы выпуска.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию автомобилях проверят и при необходимости заменят радиатор системы рециркуляции газов и дифференцированную систему выпуска. Для владельцев это будет бесплатно. На автомобилях со статусом «ПТС заблокирован» работы выполнят до передачи автомобилей клиентам.

В середине января 2019 года BMW объявила об отзыве в России автомобилей 5-й и 7-й серий. У них из-за дефекта программного обеспечения мог повредиться двигатель.