На «суверенный Интернет» за три года из бюджета потратят 1,8 млрд рублей. И это только начало

«Защищённый от внешних угроз» Рунет в ближайшие три года обойдется более чем в 1,8 млрд рублей. Соответствующие цифры уже заложены в бюджет страны. В 2019 году на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на его эксплуатацию и развитие в бюджете заложили 597 млн рублей.

«Эти средства предусмотрены лишь для старта данного проекта, – сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. – Для последующей реализации этого проекта потребуются дополнительные средства. Соответственно, эти расходы необходимо будет предусмотреть в бюджетах следующих лет».

На следующие два года расходы бюджета на построение «суверенного Интернета» оцениваются в 699 млн и 546 млн рублей соответственно, добавляет информационное агентство.

В начале февраля правительство России поддержало законопроект о «суверенном Интернете» с условием «доработки» положения об источниках финансирования операторов связи, которым необходимо оборудование для пропуска трафика. Кроме того, министры указали, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации данного законопроекта не должна привести к ухудшению качества связи в России, «за исключением случаев ограничения доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ».

В декабре законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Согласно их выводам, в случае принятия закона затраты только на первоначальном этапе превысят 25 миллиардов рублей. В такую сумму обойдутся исследования, опытно-конструкторские работы, создание точек обмена трафика, а также расширение штата «Роскомнадзора» и обучение новых регуляторов. Ещё порядка 135 бюджетных миллиардов ежегодно потребуется на компенсации операторам связи в случае перебоев в работе Рунета, который по мнению аналитиков кабинета министров, будут происходить регулярно.

После этого автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас, заявил, что «Роскомнадзор» владеет оборудованием для исполнения этого закона, и утверждал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.

Российские операторы связи опасаются, что в случае принятия закон станет для них дополнительным финансовым обременением.

Соавтор законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой в интервью «Фонтанке» заявлял, что российский бизнес в результате принятия закона не пострадает. Депутат уточнил, что проект будет реализован без использования китайского опыта.

«Форвол или как там? Китайский или американский. Это независимо, с кем мы сегодня или без кого мы», – пояснял Андрей Луговой в декабре.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью «Фонтанке» назвал закон о суверенном Интернете бесполезным «кипячением океана».

Доктрина информационной безопасности России, где сказано о снижении зависимости от зарубежных информационных технологий, была одобрена ещё в 2016 году.